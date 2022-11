‘Opvouwbare iPad komt in 2024’ (vergeet de foldable iPhone maar)

Een foldable iPhone gaat er misschien wel nooit komen. Maar Samsung denkt wel dat Apple in 2024 een opvouwbare iPad gaat introduceren.

‘Opvouwbare iPad komt in 2024’

Er zijn inmiddels al verschillende opvouwbare smartphones te koop. Een daarvan is de Samsung Galaxy X Flip. Apple heeft echter nog steeds geen opvouwbare iPhone aangekondigd.

Volgens verschillende geruchten gaat daar verandering in komen. Tijdens een recente meeting zei Samsung dat ze verwachten dat Apple over twee jaar hun eerste opvouwbaar apparaat gaat aankondigen.

Opvallend genoeg zal deze foldable geen opvouwbare iPhone zijn. Samsung denkt namelijk dat Apple eerst met een opvouwbare iPad of MacBook gaat komen. Andere geruchten lijken dit te ondersteunen.

CCS Insight (een marktonderzoeksbureau) zegt namelijk dat het behoorlijk wat financiële risico’s met zich meebrengt om nu een opvouwbare iPhone uit te brengen. De benodigde hardware is op dit moment beperkt beschikbaar en ook nog eens vrij duur. Het bedrijf denkt ook dat het aannemelijker is dat Apple deze technologie eerst in een nieuwe iPad gaat verwerken.

Foldable smartphones worden steeds populairder

In de Samsung-meeting werd overigens ook verteld dat de markt van vouwbare smartphones in 2025 met 80 procent zal stijgen. Samsung zei ook dat 90 procent van de bezitters van een opvouwbare smartphone wederom een foldable apparaat gaat kopen.

Daarom is het misschien ook slim van Apple om nog wat langer te wachten om met een opvouwbare iPad te komen. Hoeveel een opvouwbaar apparaat van Apple zou gaan kosten is niet bekend. Maar volgens geruchten moet je rekening op een prijs van zo’n 2500 dollar.

Nadelen van opvouwbare smartphones

Foldable smartphones hebben op dit moment ook nog wat nadelen. Het grootste nadeel van de huidige generatie vouwtelefoons is de tegenvallende duurzaamheid. Het vouwbare ‘glas’ is in de meeste gevallen geen echt glas en krast ontzettend snel. Ook mag je maar weinig druk zetten op vouwbare schermen, omdat er dan deuken in kunnen komen.

