Optic ID: zo werkt Apple’s nieuwste beveiligingsmanier

Apple heeft een compleet nieuwe beveiligingsmanier geïntroduceerd bij de Vision Pro, want de headset is vergrendeld met Optic ID. Zo werkt dat!

Optic ID bij de Vision Pro

Sinds vrijdag 2 februari is de Vision Pro te krijgen in de Amerikaanse winkels. Apple’s eerste ruimtelijke computer is ontzettend geavanceerd en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s. Daarnaast heeft Apple een compleet nieuwe beveiligingsmanier bedacht voor de Vision Pro, want je ontgrendelt de ruimtelijke computer met Optic ID.

De nieuwe beveiligingsmanier werkt met je ogen. De Apple Vision Pro herkent je iris, waardoor de bril vanzelf wordt ontgrendeld zodra je hem draagt. Je hoeft dus geen wachtwoord in te stellen, maar dit kan wel. Naast Optic ID heb je bij de Vision Pro ook de optie om een pincode of ander wachtwoord in te stellen. Wij leggen je uit hoe Apple’s nieuwe beveiligingslaag werkt.

Zo werkt Optic ID

Met Optic ID scant de Vision Pro je iris, het kleurrijke deel van je oog. De Vision Pro gebruikt infraroodlicht om meerdere foto’s van de patronen op je iris te maken. Deze afbeeldingen worden vervolgens vergeleken met de iris die is ingesteld in Optic ID. Wanneer er genoeg overeenkomsten zijn tussen de afbeeldingen wordt de ruimtelijke computer ontgrendeld. De biometrische gegevens van je ogen zijn versleuteld en ze worden niet opgeslagen in bijvoorbeeld iCloud of een andere plek.

Zo weet je dus zeker dat de gegevens veilig zijn. Lukt het niet om de Vision Pro te ontgrendelen via Optic ID? Na vijf mislukte pogingen moet je de pincode van de headset invoeren. Je moet deze pincode ook invoeren als je de ruimtelijke computer net (opnieuw) hebt opgestart en als de Vision Pro langer dan 48 uur niet is ontgrendeld. Ter beveiliging vraagt de bril iedere zes dagen om je pincode.

Beveiliging past automatisch aan

Optic ID is zo ontwikkeld dat het veranderingen in je iris automatisch verwerkt. Het kan namelijk gebeuren dat je oogkleur (licht) verandert, maar dat is geen probleem voor Optic ID. Volgens Apple is de kans dat iemand anders je Vision Pro kan ontgrendelen met Optic ID minder dan één op een miljoen. Bij Face ID is die kans ongeveer even groot, waardoor het dus een enorm goede beveiligingslaag is.

Het is overigens niet te verwachten dat dit het einde betekent van Face ID of Touch ID. Vooral Face ID wordt niet vervangen, dit heeft te maken met de techniek achter Optic ID. De Vision Pro heeft camera’s aan de binnenkant, waarmee van dichtbij foto’s kunnen worden gemaakt van je iris. Bij de iPhone is deze afstand veel groter, waardoor we ook bij de iPhone 16 gewoon Face ID terugzien. Ben je benieuwd wat er bij de iPhone 16 wél verandert? Lees dan hier alles over de volgende iPhone!

