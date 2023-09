iPhone 15 Pro krijgt minder opslag dan verwacht – en dat is positief

Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 15 Pro minder opslag dan tot nu toe werd verwacht. En dat betekent waarschijnlijk goed nieuws, wij vertellen je waarom.

Opslagruimte iPhone 15 Pro

Over een aantal dagen is het Wonderlust-evenement, waarbij Apple eindelijk de iPhone 15 onthult. We weten door geruchten inmiddels al veel over de nieuwe telefoons, zo krijgt de iPhone 15 Pro Max voor het eerst een periscooplens en hebben alle toestellen een usb-c-aansluiting. Daarnaast komt het Dynamic Island ook naar de iPhone 15 (Plus). Toch is er nu onduidelijkheid over de opslag van de iPhone 15 Pro.

Eerder gingen er namelijk geruchten dat de iPhone 15 Pro (Max) niet meer beschikbaar zou zijn met 128 GB aan opslagruimte. De telefoon zou dan standaard 256 GB hebben. In plaats van 128 GB zou je bij de iPhone 15 Pro (Max) ook kunnen kiezen voor 2 TB, dat we nog niet eerder hebben gezien bij een iPhone. Dit plan lijkt nu toch van de baan, en dat is waarschijnlijk positief nieuws.

iPhone 15 Pro toch niet duurder?

Volgens nieuwe geruchten komt de iPhone 15 Pro toch beschikbaar in een uitvoering met 128 GB aan opslag. Hetzelfde geldt voor de iPhone 15 Pro Max. Je hebt dan opnieuw de keuze uit 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB, net als bij de iPhone 14. De uitvoering met 2 TB lijkt er toch niet te komen bij de iPhone 15. Als we de geruchten moeten geloven, betekent dat ook iets voor de prijs van de nieuwe iPhone.

Deze wordt mogelijk tóch niet verhoogd bij de iPhone 15 Pro. Eerder was er nog sprake van een prijsstijging van 100 euro bij de iPhone 15 Pro en zelfs 200 euro bij de iPhone 15 Pro Max. Dit zou dan het tweede jaar op rij zijn dan Apple de prijzen van de iPhone verhoogt in Nederland. Naar verluidt is Apple nu van plan om de prijs van de iPhone 15 Pro toch gelijk te houden, nu ook de opslag hetzelfde blijft.

Wel een hogere prijs voor de duurste iPhone

Nieuwe geruchten voorspellen nu dus alleen een hogere prijs voor de iPhone 15 Pro Max. De telefoon wordt waarschijnlijk 100 euro duurder dan de iPhone 14 Pro Max en is daarmee de duurste iPhone ooit. Dit heeft naar verluidt te maken met de aangepaste behuizing van titanium en de nieuwe periscooplens. Hiermee wordt de iPhone 15 Pro Max nog geavanceerder dan de iPhone 15 Pro.

De iPhone 15 Pro krijgt dus minder opslagruimte dan verwacht, maar is daardoor ook goedkoper dan eerder werd voorspeld. Ben je van plan om de iPhone 15 te kopen en wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

