Oprah Winfrey is niet langer betrokken bij de documentaire over seksueel misbruik binnen de muziekindustrie, die exclusief op Apple TV Plus zou verschijnen. Het is daarmee de tweede film in korte tijd die Apple moet schrappen.



Oprah Winfrey trekt zich terug uit Apple TV Plus-documentaire

Winfrey vertelt haar kan van het verhaal aan Hollywood Reporter. De nog titelloze docu gaat later deze maand alsnog in première tijdens Sundance Film Festival, maar verschijnt niet op Apple TV Plus. Vorige maand werd de exclusieve lancering op Apples dienst pas aangekondigd. Winfrey is het niet eens met de creatieve invulling van het project.

“Naar mijn mening hebben we meer tijd nodig om recht te doen aan de verhalen van de slachtoffers”, begint het statement van de mediapersoonlijkheid. “Tijdens de loop van het project is duidelijk geworden dat de filmmakers en ik hierin niet op één lijn liggen.”

Winfrey wil Kirby Dick en Amy Ziering, de filmmakers in kwestie, echter niet afvallen. “De film wordt gemaakt door getalenteerde mensen en ik heb respect voor hun keuze om de documentaire op het Sundance Festival aan de wereld te tonen. Voordat het zo ver is, is het beter dat ik een stapje terugneem”, aldus Winfrey.



De documentaire vertelt de verhalen van de vrouwen die muziekproducent Russell Simmons van seksueel misbruik betichten. Oprah voegt in het statement toe dat ze de verhalen van de vermeende slachtoffers compleet gelooft. Of de film bijvoorbeeld in een later stadium alsnog naar Apple TV Plus (of Netflix ) komt, is nog niet bekend.

Het is een nieuwe tegenslag voor Apples kersverse film- en seriedienst. Eerder werd ook al The Banker geannuleerd. Wel blijft Winfrey op andere manieren betrokken bij de iPhone-maker. Ze werkt momenteel aan een andere documentaire en heeft een show op Apple TV Plus.