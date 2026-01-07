Oppo Find X9 Pro vs iPhone 17 Pro Max: welke heeft de beste camera?

De Oppo Find X9 Pro is een paar weken jonger dan de iPhone 17 Pro Max, dus reden genoeg om de camera’s van de toestellen eens te vergelijken.

Oppo Find X9 Pro vs iPhone 17 Pro Max

Het is geen verrassing dat zowel de Oppo Find X9 Pro als de iPhone 17 Pro Max zijn voorzien van een aantal uitstekende camera’s. Op papier wint de Oppo ruimschoots op basis van megapixels: 50, 50 en 200 megapixel ten opzichte van drie 48-megapixelcamera’s. We gaan nu kijken hoe de camera’s het er in de praktijk vanaf brengen.

Groothoekcamera

We beginnen met een eenvoudige foto gemaakt met de groothoekcamera. Beide toestellen geven het beeld goed weer, maar de foto van Oppo heeft meer natuurlijke warme tinten op het metselwerk van de muur. Die van de iPhone zien er wat meer magenta uit. De kleuren van Oppo zijn ook levendiger, maar niet overdreven.

Groothoekcamera Oppo Find X9 Pro Groothoekcamera iPhone 17 Pro Max

Ultragroothoekcamera

Als we overschakelen naar de ultragroothoeklens, ziet de blauwe lucht er in de foto van de Oppo duidelijk oververzadigd uit. Er is meer digitale verscherping toegepast, waardoor sommige details er scherper uitzien. Er is ook veel ruisonderdrukking toegepast, waardoor details in andere gebieden worden gladgestreken.

Ultragroothoekcamera Oppo Find X9 Pro Ultragroothoekcamera iPhone 17 Pro Max

Details

Als we een deel van de muur van dichtbij bekijken, zien we dat de sterke lijnen van de voegen tussen de bakstenen er scherper uitzien op de foto van de Oppo (rechts). Maar de bakstenen zelf zien er bijna gepolijst uit, omdat ze door de ruisonderdrukking hun details hebben verloren. De iPhone-foto (links) heeft die details behouden.

iPhone links, Oppo rechts

2x zoom

Bij 2x zoom ziet deze binnenopname er op beide toestellen goed uit. De foto van de Oppo lijkt wat helderder en scherper dan die van de iPhone.

2x zoom Oppo Find X9 Pro 2x zoom iPhone 17 Pro Max

Maximale zoom

Als we met beide toestellen maximaal inzoomen (8x op de iPhone, 6x op de Oppo), zien we weer andere resultaten. De kleurbalans is bijvoorbeeld heel anders: de iPhone neigt meer naar blauwgroene tinten, terwijl de foto van de Oppo meer magenta heeft. Het valt wel op dat de Oppo weer te ver is gegaan met het digitaal verscherpen.

6x zoom Oppo Find X9 Pro 8x zoom iPhone 17 Pro Max

Uitsnede

De enorme hoeveelheid digitale verscherping op de foto van Oppo wordt nog duidelijker wanneer je inzoomt op de details.

iPhone links, Oppo rechts

Nachtmodus

De nachtmodusfoto van de iPhone ziet er weliswaar wat helderder uit, maar de foto van de Oppo heeft dan weer een rijker contrast. Verder zijn beide nachtfoto’s vrijwel gelijkwaardig.

Nachtmodus Oppo Find X9 Pro Nachtmodus iPhone 17 Pro Max

Conclusie: Oppo Find X9 Pro vs iPhone 17 Pro Max

Met de Oppo Find X9 Pro en de iPhone 17 Pro Max maak je zonder meer uitstekende foto’s. Wat dat betreft kun je geen verkeerde keuze maken. De Oppo lijkt vooral binnen net wat beter te presteren, de iPhone weet buiten beelden wat realistischer vast te leggen. De Oppo past regelmatig wat teveel digitale verscherping en ruisonderdrukking toe, waardoor er details verloren gaan. Ook zien kleuren er regelmatig wat minder realistisch uit, maar het kan natuurlijk zijn dat je dat juist mooi vindt. Daarom zal persoonlijke smaak uiteindelijk een belangrijke rol spelen als je een keuze wilt maken tussen deze twee smartphones.

iPhone 17 Pro Max kopen?

