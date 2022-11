Hardnekkig wifi-probleem in iOS 16: oplossing komt er aan

Met iOS 16.1 kregen sommige iPhones last van een vervelend probleem met de draadloze verbinding. Gelukkig komt er nu een oplossing voor deze wifi-issues!

Wifi-problemen teisteren iPhones met iOS 16.1

De afgelopen weken hebben veel iPhone-gebruikers last gehad van een wifi-probleem. Ze meldden dat sinds de update naar iOS 16.1 de verbinding met wifi op willekeurige momenten wordt verbroken. Hoewel dit maar voor heel eventjes is, is het natuurlijk wel heel storend.

Zelfs na het resetten van alle internet-instellingen werkt de draadloze verbinding nog steeds niet. Gelukkig lijkt Apple nu met een oplossing te komen voor dit wifi-probleem van iOS 16. De oplossing komt in de tussentijdse update iOS 16.1.1.

Het is nog niet officieel bekend wat deze tussentijdse update precies bevat. Toch vertellen de geruchten dat Apple in ieder geval de oplossing voor het wifi-probleem in iOS 16.1.1 gaat uitbrengen. Daarnaast zijn er ook nog andere klachten die verholpen moeten worden. Hopelijk worden ook die meteen gefixt.

Zo melden sommige gebruikers dat hun iPhone na de update extreem snel door de batterijlading raakt en zien anderen dat bepaalde animaties van de iPhone 14 Pro trager zijn dan voorheen. Ook de zoekfunctie Spotlight zou niet rap genoeg werken.

Aan de andere kant kan iOS 16.1.1 behalve de oplossing voor het wifi-probleem, nog meer goed nieuws betekenen. Denk hierbij het uitrollen van de SOS-functie die aangekondigd werd bij de iPhone 14. Apple heeft nog geen specifieke informatie gegeven over wanneer deze functie beschikbaar komt. Betrouwbare Apple-analist Mark Gurman voorspelt dat het in november gaat gebeuren.

iOS 16.2 is dé update om naar uit te kijken

Daarnaast vertelde Gurman dat Apple medio december met iOS 16.2 op de proppen komt. Momenteel is deze software-versie publiekelijk beschikbaar voor ontwikkelaars en bèta-testers. We hebben best hoge verwachtingen voor deze nieuwe software. Zo kan je een slaap-widget op het vergrendelscherm toevoegen. Komt het digitale whiteboard Freeform beschikbaar en maakt Stage Manager op je iPad het mogelijk om, in combinatie met een extern beeldscherm, 8 apps tegelijk uit te voeren.

