Pas op: deze gevaarlijke oplichting via je online agenda gaat nu rond

Criminelen doen niet alleen aan oplichting via e-mail, maar ook via je online agenda – zo voorkom je het en ga je er het beste mee om.

Oplichting via je online agenda

Je bent er intussen misschien al aan gewend dat er phishing-berichten in je e-mailbox verschijnen. Maar criminelen zitten niet stil. Het gevolg is data er nu ook phishing-berichten verschijnen in je online agenda. Dit staat ook wel bekend als ‘kalenderphishing’. We laten je zien hoe je het voorkomt.

Zo werkt het

Aangezien e-mailfilters steeds slimmer worden, houdt spamdetectie ook steeds meer verdachte berichten tegen. Dat is de reden dat criminelen op zoek zijn gegaan naar alternatieve methoden. En die hebben ze gevonden in oplichting via online agenda’s.

De meeste digitale agenda’s, zoals Google Agenda, Apple Agenda en Outlook, zijn ingesteld om afspraken die je per e-mail krijgt automatisch toe te voegen. Dat is natuurlijk hartstikke handig, maar diezelfde functie maakt jouw online agenda ook kwetsbaar voor oplichting. Iedereen kan jou namelijk zo’n uitnodiging sturen.

En dat is gelijk dé reden die kalenderphishing zo gevaarlijk maakt. We hebben allemaal geleerd om wantrouwend te zijn als het gaat om e-mail, maar nog niet als het gaat om een afspraak in je online agenda. We gaan er over het algemeen nog (ten onrechte) vanuit dat we afspraken zelf hebben gemaakt of bevestigd. Wanneer er een herinnering verschijnt, denk je waarschijnlijk niet direct aan fraude. En dat maakt de kans dat je op een link in een afspraak klikt ook gelijk een stuk groter.

Spookafspraken

Deze zogenoemde ‘Spookafspraken’ zijn bovendien vaak best geloofwaardig opgesteld. De criminelen gebruiken bekende merken zoals PayPal of DHL, en noemen een bedrag, referentienummer en deadline. Bijvoorbeeld: ‘Betaling van 149,99 euro wordt automatisch verwerkt, tenzij u annuleert vóór 5 april’. In een volle agenda valt zo’n vreemde afspraak in de praktijk niet meteen op.

Wanneer je op zo’n link in een ‘spookafspraak’ klikt, kom je vaak op een nagemaakte website terecht. Die website ziet er professioneel uit. Je wordt vervolgens gevraagd om in te loggen of je betaalgegevens in te vullen. Dit is hetzelfde als wat bij ‘gewone’ phishing per e-mail gebeurt. Soms wordt er malware geïnstalleerd, soms worden alleen je inloggegevens gestolen en doorverkocht.

Zo voorkom je het

Het enige wat je hoeft te doen om oplichting via online agenda’s te voorkomen, is het automatisch toevoegen van uitnodigingen uit te schakelen. Dat werkt bij de meeste online agenda’s op ongeveer dezelfde manier. In Google Agenda werkt het in elk geval zo:

Open Google Agenda; Tik linksboven op het menu en scrol naar beneden; Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Algemeen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Uitnodigingen toevoegen’; Zet ‘Uitnodigingen toevoegen aan mijn agenda’ op ‘Alleen als de afzender bekend is’.

Zie je toch een verdachte afspraak in je online agenda, houd dan een aantal dingen in de gaten om oplichting te voorkomen. Klik in elk geval nooit op links in agenda-afspraken van onbekende afzenders. Bedrijven zetten nooit zomaar een betaalherinnering in je online agenda. Controleer ook altijd wie de afzender is. Tot slot is het toevoegen van tijdsdruk een klassieke truc. Trap daar niet in en neem even de tijd om alles goed na te lopen.