Oplichting in naam van de Belastingdienst via sms – zo blijf je veilig

Er vindt momenteel oplichting plaats via sms, waarbij het lijkt alsof de Belastingdienst jou vraagt om geld over te maken. Dit moet je weten!

Oplichting in naam van de Belastingdienst via sms

Iedereen weet waarschijnlijk wel dat de Belastingdienst nooit via sms zal vragen om geld te betalen. Toch is het heel gemakkelijk om erin te trappen. Voor je het weet, heb je op de link getikt en verschijnt er een website die echt van de Belastingdienst lijkt te zijn. Maar dat is niet zo.

Het eerste wat opvalt, is dat de sms afkomstig is van een 06-nummer. Wanneer je dat nummer in Google intikt, zie je al snel dat meerdere mensen de afgelopen uren hebben gemeld dat dit nummer niet betrouwbaar is en zelfs gevaarlijk. Dat betekent dus dat de criminelen achter deze Belastingdienst oplichting een tijd lang hetzelfde bericht naar willekeurige telefoonnummers hebben gestuurd, in de hoop dat iemand erin trapt.

Geen link van de Belastingdienst

Het volgende dat opvalt aan het sms-bericht, is dat de link die in het bericht staat niet van de Belastingdienst is. In dit geval luidt de link: https://mijn-achterstand2025.com/. Het woord ‘Belastingdienst’ komt er helemaal niet in voor en dat duidt ook op oplichting.

Als je toch op de link tikt, kom je op een website terecht die dan toch weer erg lijkt op een website van de Belastingdienst. Je ziet het logo van de Belastingdienst, een Betalingskenmerk en een Factuurnummer. Ook wordt er benadrukt dat je vandaag moet betalen, omdat anders morgen de gerechtsdeurwaarder direct overgaat tot het confisqueren van je inboedel. Dat is ook weer een teken aan de wand dat het om oplichting gaat, want de Belastingdienst geeft je altijd ruim de tijd om te betalen.

Betaalverzoek via een chatbot

Wanneer je verder scrolt op de website zie je nog een ‘red flag’ en dat is dat de betaling zal plaatsvinden middels een betaalverzoek via een chatbot. Wederom iets wat bij de Belastingdienst nooit het geval is.

Heb je een dergelijke sms ontvangen en twijfel je nog steeds of het echt is of niet? Tik niet op de link, maar neem contact op met de Belastingdienst, waar ze je direct kunnen vertellen of het om oplichting gaat of niet.