Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten (voor dit gevaar)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 mei 2026, 19:19
2 min leestijd
Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten (voor dit gevaar)

Het is vaak een gewoonte om de stekker uit de iPhone te halen, maar de oplader in het stopcontact te laten zitten. Hierom moet je dat niet doen.

Lees verder na de advertentie.

Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten

Er zijn meerdere redenen waarom je de oplader van je iPhone na het opladen maar beter uit het stopcontact kunt halen. Om te beginnen blijft een oplader ook zonder aangesloten iPhone nog energie verbruiken. Dat heet ook wel ‘stand-byverbruik’. Gelukkig gaat het om kleine hoeveelheden, maar als je in huis meerdere opladers permanent in stopcontacten hebt zitten, kan dat op jaarbasis toch best oplopen.

Verder kan het laten zitten van een oplader op termijn invloed hebben op de levensduur van de elektronica aan de binnenkant. Dat komt doordat een oplader in een stopcontact eigenlijk altijd aan staat. Het leidt niet heel snel daadwerkelijk tot problemen, maar het is altijd beter om geen risico te nemen.

Er is ook een gevaar

De belangrijkste reden om een oplader na gebruik niet in het stopcontact te laten zitten, is veiligheid. Opladers kunnen namelijk best warm worden, zelfs als er geen iPhone of ander apparaat op is aangesloten. Bij goede, moderne opladers is dat risico niet zo heel groot, maar bij goedkope of beschadigde exemplaren kan het wel degelijk misgaan.

In het ergste geval kan oververhitting namelijk leiden tot brandgevaar. Vooral opladers van mindere kwaliteit zijn hier gevoelig voor. Er zijn intussen genoeg praktijkvoorbeelden om het risico hiervan aan te tonen.

oplader stopcontact

Gelukkig is het heel eenvoudig om dit gevaar te voorkomen. Je hoeft alleen maar de oplader uit het stopcontact te halen wanneer je klaar bent met opladen. Vind je het stopcontact een fijne plek om je oplader te bewaren? Kies dan voor een stopcontactschakelaar. Je kunt de oplader dan gewoon laten zitten en met een druk op de knop de stroom uitschakelen.

Volg iPhoned op Google

Volg iPhoned op Google
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond iPhone iPad Apple Watch MacBook Pro Mac Apple

Bekijk ook

iPhone Pro krijgt in 2027 grootste update ooit – en wordt helemaal anders

iPhone Pro krijgt in 2027 grootste update ooit – en wordt helemaal anders

Vandaag 16:06

Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het

Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het

Vandaag 14:32

Deze populaire iPhone-app wordt véél beter in iOS 27 – dit kun je verwachten

Deze populaire iPhone-app wordt véél beter in iOS 27 – dit kun je verwachten

Vandaag 11:11

iPhone 18 Pro release: op deze datum verschijnen de nieuwe iPhones van 2026

iPhone 18 Pro release: op deze datum verschijnen de nieuwe iPhones van 2026

Vandaag 9:21

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren