Deze handige oplaadkabel vervult twee functies tegelijkertijd

Deze oplaadkabel sluit je veel gemakkelijker aan dan andere oplaadkabels en heeft daarnaast nog een andere functie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze oplaadkabel vervult twee functies

De Essager 540° Draaibare Magnetische USB-C naar USB Kabel is uiteraard uitermate geschikt om je iPhone mee op te laden. Hij is gemaakt van gevlochten nylon met een kern van vertind koper en ondersteunt een stroomsterkte van maximaal 3 Ampère. Met een lengte van 2 meter is de oplaadkabel lang genoeg om je iPhone gewoon te gebruiken tijdens het opladen.

Het bijzondere van deze kabel is dat de aansluiting uit twee gedeeltes bestaat. Een gedeelte dat je in je iPhone stopt en een gedeelte dat aan het uiteinde van de kabel zit en dat magnetisch vastklikt op het gedeelte in je iPhone. Je hoeft de kabel dus alleen maar in de buurt van de oplaadpoort van je iPhone te houden en hij klikt vast, waarna het opladen direct begint. Dankzij de 180° draaibare kop kun je met de kabel alle kanten op.

Je houdt de oplaadpoort schoon

We schreven al eerder over het feit dat de oplaadpoort op je iPhone vroeg of laat onherroepelijk vol met stof komt te zitten. Zeker wanneer je je iPhone altijd in je broekzak draagt, of wanneer je bijvoorbeeld vaak in stoffige ruimtes werkt, kan het snel gaan.

Elke keer als je de oplaadkabel aansluit, druk je het stof en vuil weer wat steviger aan. Het gevolg is dat je het er na verloop van tijd niet goed meer uit krijgt. En het is geen goed idee om er met een scherp voorwerp in te gaan peuteren. De oplossing voor dit probleem is een Stofdichte Plug.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En daarmee zijn we aangekomen bij de tweede functie die Essager 540° Draaibare Magnetische USB-C naar USB Kabel vervult. Je kunt het gedeelte dat je in je iPhone stopt namelijk gewoon laten zitten. Zo voorkom je net als met een stofdichte plug heel eenvoudig dat er stof de oplaadpoort binnendringt. Daarbij hoef je niet draadloos op te laden, of de plug te verwijderen om te kunnen opladen. Integendeel, je klikt de oplaadkabel gewoon magnetisch vast!

Er is ook een nadeel

Dat nadeel heeft te maken met de vorm van het gedeelte dat je in je iPhone stopt. De eerder genoemde stofdichte plug is pilvormig en past daardoor vrijwel altijd, ongeacht wat voor iPhone-hoesje je gebruikt. Het gedeelte van de oplaadkabel dat je in je iPhone stopt is rond. Gezien de magnetische functie is dat ook wel logisch. Maar het betekent ook dat niet elk iPhone-hoesje daar goed mee overweg kan.

Een ander mogelijk nadeel is dat de andere kant van deze oplaadkabel is voorzien van een USB-A stekker. Misschien heb je nog een oplader met zo’n aansluiting, maar tegenwoordig heb je meestal toch een USB-C aansluiting nodig. Je kunt in dat geval beter kiezen voor de 4smarts USB-C/USB-A naar USB-C Magnetische Oplaad Kabel, al is die met 26,95 euro wel een stuk duurder. Maar je kunt hem in elk geval wel op elke oplader aansluiten.