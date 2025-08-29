Het oplaaddoosje van de AirPods Pro 3 krijgt deze verbeteringen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
29 augustus 2025, 15:32
2 min leestijd
De AirPods Pro 3 krijgen een aantal leuke functies, maar ook het oplaaddoosje krijgt verbeteringen. Dit gaat Apple veranderen!

Als we de geruchten mogen geloven gaat Apple de AirPods Pro 3 aankondigen tijdens het event van 9 september 2025. Het is nog niet honderd procent zeker wat Apple aan allemaal gaat veranderen bij de oortjes, maar dat ze nieuwe functies is vrijwel zeker.

airpods pro 3

Ook bij het oplaaddoosje gaat er wat veranderen. Want die wordt volgens geruchten wat kleiner. De rest van het oplaaddoosje blijft hetzelfde, met een kleine uitzondering. Het knopje aan de achterkant gaat verdwijnen.

Met dit knopje kon je de AirPods Pro pairen en de verbinding resetten als dat nodig was. In plaats daarvan krijgen de AirPods Pro 3 een aanraakgevoelige knop aan de voorkant, net als de AirPods 4 (€ 125,90) nu al hebben. Het is nog niet bekend of Apple nieuwe functionaliteit aan deze knop toe gaat voegen.

airpods lampje

Het bovenstaande gerucht komt van Majin Bu op X (voormalig Twitter). Dit account brengt vaker Apple-geruchten naar buiten die regelmatig ook blijken te kloppen.

Nieuwe functies van de AirPods Pro 3

Een belangrijke verbetering bij de AirPods Pro 3 is volgens geruchten de geluidskwaliteit. De oortjes krijgen een betere versie van de actieve noise cancelling (ruisonderdrukking) en verbeterde audio.

Bij de derde generatie AirPods Pro wordt irritant omgevingsgeluid dus nog beter weggefilterd. Dit komt door de nieuwe H3-chip, die zorgt voor functies als ruisonderdrukking.

Dit is in het kort wat er gaat veranderen bij de AirPods Pro 3

  • Vernieuwd design
  • Verbeterde audiokwaliteit
  • H3-chip
  • Usb-c-aansluiting
  • Speciale gehoorfuncties
  • Meer gezondheidsfuncties

