Apple sleutelt momenteel aan een iPhone die je kunt open- en dichtklappen, net als concurrerende smartphones van bijvoorbeeld Samsung. De opklapbare iPhone wordt relatief betaalbaar en verschijnt in frisse kleuren.

Gerucht: Apple sleutelt aan opklapbare iPhone

Dat claimt Jon Prosser in de nieuwste aflevering van zijn YouTube-show FrontPageTech. De Apple-insider meldt dat Apple momenteel sleutelt aan een experimentele iPhone die je kunt open- en dichtklappen. Dit zogeheten clambshell-design wordt momenteel al gebruikt door bijvoorbeeld de Motorola Razr en Galaxy Z Flip van Samsung.

Volgens Prosser gaat Apple verder met dit opklapbare design. Daartegenover zou het bedrijf niet langer energie steken in het ontwikkelen van een opvouwbare iPhone, naar het voorbeeld van de Samsung Galaxy Z Fold. De bronnen van Prosser maken niet duidelijk waarom Apple de aandacht heeft verschoven.

Samsung Galaxy Z Fold 2

‘Opvouwbare iPhone komt niet’

Verder vermeldt de insider dat de opklapbare iPhone relatief betaalbaar moet worden. Apple zou het toestel niet in de markt gaan zetten als Pro-model. In plaats daarvan is het toestel volgens Prosser verkrijgbaar in meerdere, speelse kleuren die expliciet niet gericht zijn op een professionele doelgroep.

Tot slot vermeldt Prosser dat het nog niet duidelijk is of, en wanneer de opklapbare iPhone verkrijgbaar is. Volgens de insider werkt Apple momenteel aan prototypes, maar moet nog blijken of het product of levensvatbaar is voor een daadwerkelijke aankondiging.

Afkijken bij de concurrentie

Onder meer Motorola en Samsung hebben momenteel al enkele klaptelefoons in het assortiment. Deze toestellen klappen verticaal open en dicht. Hierdoor zijn ze dichtgevouwen heel compact terwijl je opengevouwen toch een relatief groot scherm tot je beschikking hebt. Verder passen deze clambshell-toestellen gemakkelijker in broekzakken.

Motorola Razr opengeklapt

En dicht

Er gaan al sinds 2017 geruchten dat Apple aan een experimentele iPhone met geheel nieuwe design werkt. De meeste geruchten claimen dat dit toestel bestaat uit twee losse schermen die open- en dicht kunnen klappen, waardoor hij technisch gezien dus niet ‘opvouwbaar’ is. Concrete geruchten zijn tot nog toe echter niet verschenen.

