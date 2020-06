Met work-outs kun je jouw sportactiviteiten bijhouden en zo je Activiteit-ringen vullen. Maar waarom zijn deze work-outs zo onnodig frustrerend als je een foutje maakt?

Ik wil work-outs aanpassen op Apple Watch

Dit jaar heb ik eindelijk work-outs op de Apple Watch ontdekt. Aanvankelijk was ik nog vooral bezig met het tellen van mijn stappen, met als doel om elke dag tienduizend stappen te zetten. Die ringen van Apple vond ik daarom maar onhandig, maar inmiddels ben ik helemaal om.

Ik doe mijn best om elke dag de groene, rode en blauwe ring te vullen. Doe je genoeg actieve dingen, dan gaat dat redelijk vanzelf. Als je echter al je activiteiten wil inzetten, dan moet je work-outs gebruiken.

Ik ben blij verrast door de hoeveelheid work-outs die je kunt starten. Als ik in virtual reality ga boksen, of de plastic ring van Ring Fit Adventure op de Nintendo Switch erbij pak, dan kies ik voor ‘fitnessgamen’. Ik start ook wel eens ‘yoga’, want die langzame en rustige bewegingen ziet de Apple Watch anders echt niet als training. En als ik echt zin heb, ga ik voor ‘touwtjespringen’. Het werkt goed, tot je een foutje maakt.

Oeps

Iedereen die work-outs via de Apple Watch bijhoudt, moet wel eens vergeten zijn om op de stopknop te drukken. Dat moet je handmatig doen, door een keer te swipen en op het kruisje te tikken. Vervolgens wordt je work-out opgeslagen, tellen de activiteiten voor je ringen en krijgen je vrienden een berichtje over hoe goed je bezig was.

Bij mij gebeurt het eigenlijk wekelijks wel dat ik een keer vergeet om de work-out uit te zetten. Je gaat snel wat water pakken, trekt je sportkleren uit en voor je het weet zit je al een uur achter je computer terwijl de Apple Watch denkt dat je nog vol in neerwaartse hond zit.

Enkele dagen terug keek ik op m’n horloge en stond er dat ik drie uur en twintig minuten yoga had gedaan en daarbij duizend calorieën had verbrand. In realiteit was ik er na tien minuten klaar mee en heb ik een riant maal met minstens zoveel calorieën naar binnen geschoven.

Laat ons aanpassen

Je kunt de work-out dan volledig verwijderen, maar dat is zonde. Het uur sporten waar je net zo hard je best voor hebt gedaan, wil je niet kwijt. Je kunt ook naar de Gezondheid-app op je iPhone gaan en daar de gegevens inzien en ongeveer per seconde de data verwijderen. De Apple Watch registreert echter heel precies, dus dat is veel te veel werk. Zeker als het om uren gaat.

Apple, laat ons deze work-outs aanpassen in een toekomstige versie van watchOS. Bijvoorbeeld de optie om een bepaalde periode van een work-out af te knippen, zodat we alleen opslaan wat we echt hebben gedaan. Het liefst zelfs voordat we de work-out opslaan, want die lofzang van mijn vrienden over mijn nieuwe trainingsrecord en mijn record yogasessie zijn echt niet verdiend.

