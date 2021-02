Opinie: Waarom ik alleen nog maar auto’s met CarPlay koop

Toen ik mijn eerste auto kocht, wilde ik sowieso ondersteuning voor CarPlay. Inmiddels wil ik nooit meer een auto zonder.

Waarom CarPlay in mijn auto’s?

Een jaar geleden kocht ik eindelijk mijn eerste auto. De keuze was enorm. Je moet aan een hele hoop denken. Tegenwoordig is een van de belangrijke keuzes het digitale element: Zit er een schermpje in de auto? Welk infotainmentsysteem wordt er gebruikt? Kun je jouw smartphone aansluiten? Ik koos voor een auto waar CarPlay ingebouwd zat.

Voordat ik mijn auto kocht heb ik om verschillende redenen en omstandigheden zeker tien jaar niet gereden. Na een proefles en opfriscursus, bleek ik geen gevaar op de weg te zijn en had ik genoeg zelfvertrouwen om achter het stuur te kruipen.

Ik ben er van overtuigd dat als ik CarPlay niet had gehad, dit alles niet zo soepel was gegaan. Ik kon bijvoorbeeld perfect navigeren naar onbekende plekken en mijn eigen muziek, podcasts en audioboeken luisteren via het audiosysteem van mijn auto. Het voelde direct vertrouwd en ik kon mij helemaal focussen op het rijden zelf.

Ingebouwde software vs CarPlay

Koop je een moderne auto met een schermpje, dan zit daar eigen software op. Zo heeft mijn auto bijvoorbeeld eigen navigatie- en radiosoftware. Via bluetooth zou ik tevens Spotify aan kunnen zetten en telefoongesprekken kunnen voeren. Ideaal is het echter niet. De meeste van deze infotainmentoplossingen zijn een stuk minder gebruiksvriendelijk dan de software van Apple. Het werkt traag en onlogisch.

CarPlay werkt door je iPhone te spiegelen met een versimpelde interface, maar met het bekende gebruiksgemak van Apples software.

Een belangrijk verschil tussen CarPlay en ingebouwde infotainmentsystemen, is dat CarPlay via je iPhone verbonden is met internet, waardoor je altijd de meest recente informatie hebt. Met de ingebouwde systemen moet je vaak extra betalen om up to date blijven en krijgt de software meestal alleen een update tijdens een onderhoudsbeurt van je auto. Mits de autofabrikant nog moeite doet om de software te updaten en je niet blijft zitten met bugs en oude informatie. CarPlay updatet tegelijk met iOS, meerdere keren per jaar.

Maar een houdertje dan?

Nu hoor ik je zeggen dat je ook net zo goed een houdertje kunt bevestigen aan het dashboard van je auto, om daar je iPhone aan te hangen. Dat kan inderdaad. Als je auto geen CarPlay ondersteunt is dat een prima oplossing. Maar het is absoluut niet hetzelfde.

Het belangrijkste argument is dat CarPlay veel veiliger is. CarPlay heeft een versimpelde interface speciaal gemaakt voor auto’s, wat ervoor zorgt dat je jouw focus bij de weg houdt en niet op je iPhone legt. Je krijgt bijvoorbeeld wel een melding van een ontvangen berichtje, maar de tekst van dat berichtje komt niet in beeld. Zo word je ook niet verleid om even tussendoor het berichtje te lezen. Siri kan het berichtje natuurlijk wel voorlezen terwijl jij je op de weg blijft focussen.

Daarnaast zorgt het grotere scherm ervoor dat hetgeen wat je moet weten duidelijker in beeld wordt gebracht. Precies wat je nodig hebt in de auto. Ik snap natuurlijk dat niet iedereen een auto kan veroorloven met ingebouwde CarPlay, maar dan kun je altijd overwegen om een extern schermpje aan te sluiten. Ik weet in ieder geval dat zodra ik mijn huidige auto omruil voor een ander model, daar hoe dan ook weer CarPlay in zit.

