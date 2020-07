Met de nieuwste aanpassingen in macOS Big Sur lijkt het wel duidelijk: het wordt hoog tijd dat er een MacBook met een touchscreen wordt uitgebracht.

Hoog tijd voor een MacBook-touchscreen

Een touchscreen op een laptop voelde als een onhandige gimmick, maar met de nieuwe aankondigingen rond macOS Big Sur is mijn mening veranderd. Apple moet nodig een MacBook met een touchscreen uitbrengen. Weg met die kleine touchbar en laat ons het hele scherm aanraken.

Big Sur introduceert enkele belangrijke toevoegingen waarvoor een touchscreen de volgende logische stap is. Allereerst krijgt macOS een bedieningspaneel dat praktisch hetzelfde oogt als op je iPhone. Dat design nodigt gewoonweg uit om er aan te zitten met je vingers. Hetzelfde geldt voor de widgets, die gelijk zijn aan die in iOS 14.

Daarnaast kunnen Macs die straks de nieuwe Apple-chips onder de motorkap hebben zitten, iOS- en iPadOS-apps draaien. Zo kun je apps die je al voor je iPhone hebt gekocht gewoon op je Mac gebruiken. Bijvoorbeeld voor het spelen van games, maar die apps zijn natuurlijk gemaakt om via aanraking bestuurd te worden en niet via een touchpad.

Handen optillen

Apple is niet zo happig op het idee van een aanraakscherm in een MacBook. Craig Federighi heeft al meerdere keren in interviews gezegd dat hij er niets in ziet. Onder andere omdat gebruikers hun handen op het toetsenbord rusten en ze die niet telkens willen optillen. Dat zou te vermoeiend zijn.

Wellicht hebben vingerafdrukken op het scherm ook met de terughoudendheid te maken, omdat Apple dat niet mooi vindt. Maar laten we wel wezen: het scherm van je MacBook wordt toch wel viezig, of je het nou aanraakt of niet.

Het lijkt er op z’n minst op dat Apple experimenteert met het idee. Een nieuw patent van van het bedrijf, ingediend in december 2019 en goedgekeurd eind juni 2020, noemt een ‘Ultra-Thin Touch Sensor’. Het apparaat wordt niet genoemd bij dit patent, maar de MacBook klinkt logisch. Zeker omdat de schermen van MacBooks dunner zijn dan een iPad of iPhone.

Samensmelten

Het lijkt er soms op dat de verschillende besturingssystemen van Apple aan het samensmelten zijn. macOS krijgt menu’s en apps van iOS, en op de iPad kun je naast een toetsenbord ook een muis gebruiken. Toch wil dat niet zeggen dat Apple afstevent op een overkoepelend OS. Vorig jaar is iPadOS nog losgekoppeld van iOS. Dat zou een hele rare zet zijn als je jaren later alles juist samen wil voegen. En als de besturingssystemen los van elkaar blijven bestaan, is er niets mis mee als ze worden uitgebreid en daarvoor bij elkaar afkijken.

Er klinkt onder MacBook-gebruikers nog wel veel terughoudendheid over het idee van een aanraakscherm op de Mac, maar het is belangrijk dat je die niet altijd hoeft te gebruiken. Het is niet zo dat macOS volledig gaat draaien om een touchscreen zoals de iPad. Het idee is dat wanneer je een touchscreen wil gebruiken, voor bijvoorbeeld iOS-apps of het menu, de mogelijkheid bestaat.

De touchbar is daar een goed voorbeeld van. Je kunt dit onderdeel van de MacBook gebruiken, maar de meeste mensen lijken het te negeren. Een touchscreen heeft dan ook nog eens het voordeel dat er geen extra ruimte in beslag wordt genomen.

