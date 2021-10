Opinie: Met de nieuwe MacBook Pro geeft Apple eindelijk zijn fouten toe

Apple draait met het nieuwe MacBook Pro-design een aantal keuzes terug. Met deze stap geeft het bedrijf zijn fouten toe, maar consumenten zitten met de gebakken peren.

MacBook Pro-design: Apple geeft zijn fouten toe

Apple heeft de afgelopen jaren een aantal opvallende designkeuzes gemaakt, waar het bedrijf veel kritiek op heeft gekregen. Met name de opvallende aanpassingen rond de MacBooks zijn niet in goede aarde gevallen.

Het bekendste voorbeeld daarvan is het vlindertoetsenbord. In de constante strijd om de laptops zo dun mogelijk te maken, heeft Apple een nieuw soort toetsenbord uitgevonden dat minder ruimte inneemt. Prima, behalve dat een klein stofje al een toets kan slopen.

MacBook Pro 2020

Ook bij andere keuzes leek het design belangrijker dan het gemak van de consument. Zo werden steeds meer poorten verwijderd, waardoor je nu met een dongle moet werken om dingen aan te sluiten. Een glimmende Touch Bar verving de handige functietoetsen en ook MagSafe moest eraan geloven, omdat de oplaadkabel niet dun genoeg was.

Irritatiepuntjes opgelost

Het gebeurt niet vaak dat Apple designkeuzes terugdraait. Zo moet je de Magic Mouse 2 nog steeds opladen via een poort aan de onderkant van de muis, waardoor je ‘m niet kunt gebruiken terwijl je aan het laden bent.

Met de nieuw onthulde MacBook Pro draait Apple eindelijk een hoop dingen terug om weer een laptop op de markt te zetten waar het bedrijf trots op kan zijn. Alle bovenstaande irritatiepuntjes zijn opgelost.

Het vlindertoetsenbord is in de nieuwste MacBook Air al verwijderd, maar ook in de MacBook Pro is het geplaagde onderdeel niet meer terug te vinden. De Touch Bar is verdwenen en maakt weer plaats voor de veel betere functietoetsen.

Tevens zijn er eindelijk meer poorten aan de zijkant van de laptop te vinden, zoals een hdmi-aansluiting, drie Thunderbolt-poorten en zelfs ruimte voor een sd-kaartje. Ook MagSafe is weer terug, zodat je over je oplaadkabel kunt struikelen zonder je dure laptop mee te nemen in je val.

Stap terug als vooruitgang

Normaal wordt een stap terug gezien als achteruitgang, waardoor veel bedrijven die stap niet durven te maken. Dat Apple dit nu wel doet, laat zien dat het bedrijf toegeeft fouten te hebben gemaakt.

Dat is fijn voor als je in de markt bent voor een nieuwe MacBook, maar minder fijn als je er al eentje hebt. Want als je in de afgelopen jaren een Apple-laptop hebt gekocht, zit je met een toetsenbord dat niet goed typt, een dongle die je altijd mee moet nemen en die functietoetsen blijven een gemis.

Dit zijn dure apparaten en voor velen een investering in zichzelf en hun werk. Het zou helemaal mooi zijn als Apple deze mensen tegemoet komt, bijvoorbeeld met extra inruilkorting op een nieuwe MacBook. Zo’n laptop kan namelijk behoorlijk duur worden.

