Op zoek naar een nieuwe laptop of tablet voor je studie? Dan kun je het beste een MacBook of iPad kiezen. We vertellen waarom.

Opinie: MacBook of iPad Pro is een betere keuze dan een Chromebook

Wanneer je aan een nieuwe studie begint, mag een laptop of tablet als studiemaatje niet ontbreken. Deze zul je hard nodig hebben om bijvoorbeeld je om notities te maken tijdens college. Ook zullen er heel wat papers en andere schoolopdrachten op worden gemaakt. Maar wat kies je: een Chromebook, MacBook, of iPad? Volgens ons is een Chromebook te beperkt voor je studie.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een laptop van Google die werkt met het Chrome OS-besturingssysteem. Dit systeem is gebouwd rondom de Chrome-browser. Je gebruikt hierbij dus ook alleen de browser: het is niet mogelijk om andere programma’s erop te installeren. Dat heeft als voordeel dat de Chromebook lekker snel zijn en niet veel opslagruimte nodig hebben.

Wel is het mogelijk om door middel van extensies of het downloaden van Android-apps toch applicaties te draaien. Zo kun je de Microsoft Word-app downloaden, of bijvoorbeeld Spotify en Netflix. Ook kun je bestanden opslaan die je door middel van Verkenner weer terugvindt. De meeste dingen sla je op in de cloud en kun je door middel van Google Drive op elk apparaat terugvinden.

Natuurlijk zitten er wel een aantal voordelen aan Chromebooks ten opzichte van MacBooks en iPads. Een groot voordeel van een Chromebook is bijvoorbeeld dat deze vaak een stuk goedkoper is. Bovendien werken Chromebooks snel doordat het besturingssysteem licht is. Ook zijn ze veilig. Chrome OS heeft namelijk een stuk minder kans op virussen en malware dan laptops waar je wel programma’s op kunt installeren.

Chromebook is te beperkt als studiemaatje

Toch is er een aantal belangrijke functies die je niet terugvindt op een Chromebook. Omdat alles via de cloud werkt, is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een fysieke back-up van je bestanden te hebben. Als er iets met je cloud gebeurt, ben je dus al je bestanden kwijt. Bovendien werkt het synchroniseren met je cloud alleen via internet. Zit je bijvoorbeeld in de trein te werken, maar doet de wifi het niet? Dan kun je wel aan je documenten werken, maar wordt dit pas gesynchroniseerd zodra je weer internetverbinding hebt.

Chromebooks zijn in meerdere opzichten een stuk beperkter dan MacBooks. Het hangt natuurlijk van je soort studie af, maar voor veel studies heb je meer nodig dan alleen functies bedoeld voor e-mail en tekstverwerking. Moet je bijvoorbeeld veel met foto-, video- of muziekbewerkingsprogramma’s werken? Dan heb je weinig aan een Chromebook.

Er zijn weliswaar apps in de Play Store om foto’s en video’s te bewerken, maar deze zijn niet zo volledig als volwaardige programma’s. Moet je voor je studie statistieken analyseren in een programma, dan zul je ook niet genoeg hebben aan een Chromebook.

Een MacBook biedt daarvoor de uitkomst. Vooral als je al een iPhone-gebruiker bent is een MacBook de beste keuze als je gaat studeren. Door het ecosysteem van Apple werken de apparaten uitstekend met elkaar samen. Zo kun je teksten of links kopiëren op je iPhone en plakken op je MacBook, of andersom. Ook heb je altijd je bestanden uit de iCloud bij de hand.

Bovendien is een MacBook in staat om zwaardere programma’s te draaien. Vooral de MacBook Pro blinkt hier in uit. Afhankelijk van je gebruik is ook een MacBook Air hiervoor geschikt. Doordat de software regelmatig een grote update krijgt, gaat deze ook jarenlang mee. Ook is het mogelijk om een fysieke backup te maken, door bijvoorbeeld een externe harde schijf te gebruiken. Dit is niet mogelijk bij een Chromebook.

Het lijkt misschien onbelangrijk, maar ook het materiaal waar een MacBook van is gemaakt is sterker. Behalve dat het apparaat degelijker aanvoelt dan dat van een Chromebook, kan het ook beter tegen een stootje. Als je voor je studie vaak je laptop in en uit je tas haalt en deze ook veel in het ov bij je hebt, kun je er donder op zeggen dat je MacBook langer mooi blijft.

Ook een iPad Pro biedt de uitkomst

Twijfel je niet tussen een MacBook en Chromebook, maar denk je er aan om een iPad te kiezen in plaats van een Chromebook? Ook dan is een iPad een goede keus, mits je voor de iPad Pro gaat. Als je het opslaan van bestanden toch alleen maar online wil doen, is de iPad Pro mede dankzij het nieuwe Magic Keyboard vergelijkbaar geworden met de MacBook.

Hoewel je hier net als bij een Chromebook in de cloud werkt, krijg je er een beter functionerend apparaat voor terug. Chrome OS is vooral ingericht op Google-apps. Een iPad Pro is vooral bedoeld als een extra apparaat naast je Mac, maar je kunt behoorlijk veel met de tablet als losstaand apparaat. Met iPadOS krijg je behoorlijk veel gedaan wat je op een MacBook ook kunt, mits je geen software of apps nodig hebt die alleen op macOS of Windows draaien. Zelfs een cursor is aanwezig.

Ben je veel bezig met grafisch ontwerpen, dan is het touchscreen van een iPad ook nog eens een uitkomst. Met een Apple Pencil kun je namelijk de mooiste ontwerpen maken. Hoewel het toevoegen van een aantal accessoires voor je iPad wel aan te raden is, is ook de tablet van Apple in dit geval een betere keuze dan een Chromebook.

Het kiezen van een laptop of tablet blijft natuurlijk altijd een persoonlijke afweging. Maar als je op zoek bent naar een apparaat waar je lang wat aan hebt en waar je alles mee kunt, dan kun je het beste voor een MacBook of iPad gaan.

Back to School

