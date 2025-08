Opinie: Liquid Glass is logisch voor een bril, maar niet voor een scherm

Tijdens WWDC 2025 ging de meeste aandacht naar Liquid Glass: de nieuwe designtaal voor alle Apple-software. Prachtig, maar voor de bruikbaarheid een ramp.

Liquid Glass: het glas is halfvol

Apple presenteerde tijdens WWDC 2025 iets glimmends om ons af te leiden van het feit dat Siri nog steeds oliedom is. Liquid Glass is een nieuwe designtaal voor alle Apple-software, waarbij OS-elementen doorzichtig worden en alles een glimmend randje krijgt.

Niet alleen heeft elke OS-update vanaf nu dus hetzelfde cijfer om meer eenheid uit te stralen, maar door deze universele designtaal ziet het er ook nog eens als een echte OS-familie uit dat zich overal op dezelfde manier gedraagt.

Er is met Liquid Glass vooral meer flexibiliteit mogelijk, waardoor vormen en groottes van knoppen en menu’s veranderen door de context. Zo kunnen menu’s uit een knop vloeien, zonder dat je naar een heel nieuw menuscherm wordt gestuurd. De klok op het vergrendelscherm neemt net als water meer ruimte in als dat kan. Toch is het niet allemaal goed nieuws.

Logisch op een Vision Pro

Inspiratie voor Liquid Glass is gehaald uit visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro. Als je zo’n bril draagt is het belangrijk om door elementen heen te kunnen kijken, omdat je anders zo ergens tegenaan loopt. Op een scherm is dat helemaal niet logisch.

Met een iPhone of iPad voelt Liquid Glass meer alsof er een druppel op het scherm ligt, waardoor het licht wordt afgebogen en het beeld op die plek dus vervormt. Het effect is visueel indrukwekkend, maar het gebruiksgemak zet een paar flinke stappen achteruit.

Scrollen op een scherm voelt met Liquid Glass door die onnodige effecten bijvoorbeeld een stuk onrustiger. Omdat het beeld onder de knop zich anders gedraagt dan je hersenen verwachten, worden je ogen er automatisch naartoe getrokken. Ook de leesbaarheid gaat achteruit, omdat er achter de tekst en knoppen van alles gebeurt met verschillende kleuren en vormen.

Dat is vooral zichtbaar bij het bedieningspaneel van iOS 26. De donkere vlakken achter de knoppen zijn nu doorzichtig, net als de knoppen zelf. Dat oogt enorm warrig, als onder het bedieningspaneel een drukke app of wallpaper zit. Apple heeft er wel aan zitten sleutelen in de verschillende bèta-versies van iOS 26. Maar het oogt nog steeds warrig.

Hoe Apple het kan goedmaken

Dit soort designkeuzes gaat meestal in golfbewegingen, van uitbundig gestileerd naar praktisch minimalistisch. We gaan nu de gestileerde fase in, zodat Apple later wellicht met iets zoals ‘Frosted Glass’ kan komen. Het goede nieuws is in ieder geval dat je straks op elk apparaat gewoon de doorzichtigheid in de toegankelijkheidsinstellingen kunt aanpassen. Je moet dat alleen wel net weten.

Er is een manier waarop Apple het kan goedmaken. Alles wordt vergeven als deze designtaal ook in de hardware wordt doorgevoerd. We smachten al jaren naar de terugkeer van transparante apparaten, zoals de iMac G4 uit 1998. Geef ons een transparante iPhone, iMac en nieuwe Apple Watch, en dan nemen we die glimmende druppels op het scherm voor lief. Afgesproken?

