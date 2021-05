Apple werkt druk aan een bril voor augmented reality. Deze bril kan het laatste Apple-product zijn dat je koopt.

Is de Apple-bril het einddoel?

De afgelopen maand hebben we op iPhoned extra stilgestaan bij Apples plannen rond virtual reality en augmented reality. Voornamelijk de plannen rond augmented reality zijn fascinerend. Bij elke aankondiging zien we ons al rondlopen met een klein brilletje, terwijl de wereld om ons heen wordt uitgebreid met digitale elementen.

Het weer wordt in de lucht geplaatst, de route via pijlen op de grond aangewezen en e-mails vliegen langs en wuif je weer weg. De mogelijkheden zijn eindeloos. Dermate dat deze bril op termijn de iPhone en andere Apple-producten volledig kan vervangen.

Dat zal niet direct zo’n vaart lopen. Eerst komt Apple met een bril voor virtual reality en later pas voor augmented reality. Gezien de huidige ontwikkelingen rond deze technologie, moeten we waarschijnlijk van de eerste generatie augmentedrealitybril nog niet teveel verwachten. Zie het als een uitbreiding van je iPhone net als de Apple Watch. Het zal een andere manier zijn om de informatie van je iPhone te presenteren.

iPhone niet meer nodig

Maar als die bril wordt doorontwikkeld, kleiner wordt en informatie beter en mooier kan presenteren, dan kan Apples ar-bril over enkele generaties zo belangrijk worden dat de iPhone niet meer nodig is.

Op dit moment kopen we nog verschillende losse producten van Apple. Je hebt een iPhone als je dagelijkse portaal naar de rest van de wereld en eventueel een Apple Watch als verlengstuk van die iPhone. Mogelijk werk je aan een iMac of MacBook en gebruik je ook nog een iPad. Het volgende jaar komt er dan een nieuw model uit, die je ook wil kopen.

Maar waarom een fysieke iPhone in je hand houden, als je bril die voor je kan renderen? Een nieuw design van de iPhone kan dan gewoon als update naar de bril worden gestuurd.

Waarschijnlijk zal de bril niet letterlijk een iPhone in je hand plaatsen, maar alles wat je nu doet met een iPhone, Apple Watch, Mac of iPad zou heel goed via augmented reality opgelost kunnen worden. Zonder dat je extra apparaten nodig hebt.

Haken en ogen

Natuurlijk zitten er wat haken en ogen aan. Zo is augmented reality op je bril enkel voor jou te zien en worden schermpjes vaak gedeeld met anderen. Ook zijn er talloze functies van Apple-apparaten te bedenken die niet zomaar door een bril overgenomen kunnen worden.

Vergeet ook niet dat het voor Apple een stuk lucratiever is om ons elk jaar een stapel nieuwe producten te verkopen, dan zich volledig op één product te richten.

Maar wat wel duidelijk is, is dat Apples bril met augmented reality potentieel het belangrijkste nieuwe product wordt sinds de iPhone. Daarover dromen en speculeren is toch wel het leukste wat er is.

Wat hoop jij van Apples brillen? Laat van je horen in de reacties!

