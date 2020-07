Opinie: De kwetsbare oplaadkabels van Apple kunnen echt niet meer

Apple-producten staan vaak voor kwaliteit, maar de extreem kwetsbare oplaadkabels zijn een smet op het imago van het bedrijf.

Kwetsbare oplaadkabels kunnen niet meer

Bijna iedereen die iPhones gebruikt moet wel een keer een knak in de kabel hebben gehad. De oplaadkabels voor iPhones zijn namelijk bijzonder kwetsbaar. Gebruik je het toestel terwijl deze wordt opgeladen? Dan is de kans groot dat de kabel ietsjes buigt en daar is ‘ie niet voor gemaakt.

Net onder de aansluiting ontstaat dan een scheurtje. Deze groeit door gebruik vanzelf door, totdat er een scheur om de hele kabel zit en het onderliggende, kwetsbare materiaal bloot komt te liggen. Vervolgens duurt het niet lang meer tot de kabel kuren begint te vertonen.

Het is zelfs zo erg dat er allerlei producten zijn om Apple-kabels te repareren. Neem bijvoorbeeld Sugru. Dat is een soort klei die vanzelf stevig wordt, maar flexibel blijft. Eén van de belangrijkste dingen waar Sugru voor wordt gebruikt, gezien de marketing van het bedrijf, is het repareren van Apple-kabels.

Het leven is geen Apple Store

Ik gebruik talloze oplaadkabels voor al m’n apparaten. Ik heb verschillende Android-toestellen gebruikt en heb kabels voor m’n koptelefoon, vr-bril enzovoort. Geen van deze kabels voelen zo kwetsbaar als die van Apple en geen van deze kabels hebben ooit een scheurtje gehad.

Dat doet af aan het imago van Apple als bedrijf. Dan heb je zo’n mooie, strakke, peperdure smartphone, maar hangt die aan een kabel met een stuk klei of tape erop. Je gaat je Tesla toch ook niet opladen met een kabel die met plakbandjes aan elkaar wordt gehouden?

Nu kun je natuurlijk zeggen: als je er normaal mee omgaat, dan gaan ze niet stuk. Inderdaad. Als je jouw iPhone aan de oplader hangt en neerlegt, dan kan er weinig gebeuren. Als je de kabel er vervolgens bij de aansluiting uittrekt, dan heb je ook niets te vrezen. Maar we gebruiken onze kabels nou eenmaal niet in deze perfecte omstandigheden. Het leven is geen Apple Store.

Draadloze toekomst

Ik gebruik bijvoorbeeld een kabel in de auto voor Apple CarPlay en om het toestel op te laden. Het kan aan mijn kleine wagen liggen, maar mijn telefoon kan echt niet normaal liggen met de kabel recht. Meestal hangt de kabel er een beetje gebogen bij en niet altijd in de meest handige positie. Zeker als je het toestel snel moet neerleggen, omdat je bij een stoplicht of in de file snel je berichten hebt gelezen.

Waarom zijn deze kabels na zoveel jaar nog steeds zo ontzettend zwak en kwetsbaar? Is het puur een designkeuze waardoor het gebruiksgemak moet sneuvelen, of wil het bedrijf gewoon dat we vaker een dure nieuwe kabel kopen? Misschien dacht Apple dat we al lang van kabels af te zijn door de AirPower, maar die is geannuleerd. Wat nu? Een gebroken kabel is niet de draadloze toekomst die ik voor ogen had.

Komt de AirPower toch weer terug?

Er zijn tekenen dat Apple nog steeds aan de AirPower werkt, een manier om je iPhone, AirPods en Apple Watch draadloos op te laden. Aanvankelijk werd de AirPower geannuleerd, maar je kunt ook een AirPower-alternatief kiezen. Toch lijkt het er op dat Apple aan een nieuwe AirPower werkt.