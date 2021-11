Opinie: vrijwel niemand gaat zelf zijn iPhone repareren

Apple verraste deze week vriend en vijand met de aankondiging van het ‘Self Service Repair Program’. We kunnen straks eigenhandig onze iPhone of Mac repareren. Daarmee scoort het bedrijf punten bij critici, maar wie gaat er nou zelf aan zijn peperdure smartphone sleutelen?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wie wil er zelf zijn iPhone repareren?

Apple verzet zich al jaren tegen reparaties die niet door zijn eigen technici worden uitgevoerd. Daar zijn meerdere redenen voor. Natuurlijk, als je je iPhone door Apple zelf laat oplappen, verdient het bedrijf daar flink aan. Minstens zo belangrijk echter is de imagoschade bij een mislukte reparatie. Als dat nieuwe scherm niet helemaal lekker werkt, koop je de volgende keer misschien wel een Android-telefoon. Terwijl Apple geen enkele schuld heeft aan dat brakke display van de smartphoneboer op de hoek.

Maar tijden veranderen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa zijn wetten in de maak die consumenten het recht geven om zelf reparaties uit te voeren. Fabrikanten zijn dan verplicht om reserve-onderdelen te verkopen en handleidingen te verstrekken. Met het deze week aangekondigde Self Service Repair Program loopt Apple daarop vooruit.

Door niet te wachten op dergelijke regelgeving lijkt het alsof Apple zelf met dit idee komt. Dat is goed voor het imago van de techreus, terwijl de risico’s vrij klein lijken. Er zijn vast hobbyisten die straks onder een felle lamp aan hun iPhone gaan sleutelen, maar de meeste consumenten hebben wel iets beters te doen.

Veel mensen laten hun boodschappen immers aan huis bezorgen, terwijl de supermarkt vijf minuten lopen is. De olie van je auto verversen is echt niet moeilijk, maar ook dat besteden we liever uit. We leven in een maatschappij die leunt op gemak. En dan zouden we zelf onze peperdure iPhone gaan repareren? Met van die priegelige tangetjes en minuscule schroefjes? Natuurlijk niet.

Wat kost zo’n eigen reparatie?

Er speelt nog een andere factor mee: de kosten. Apple zegt nog niet wat we straks moeten betalen voor een nieuw scherm of verse batterij. Goedkoop zullen de onderdelen niet zijn. Dit is immers het bedrijf dat 25 euro vraagt voor een poetsdoekje.

Hoe groot is straks het verschil tussen een volledig verzorgde reparatie en de som van de onderdelen die je bestelt? Vermoedelijk vrij klein. Klein genoeg in ieder geval om te denken: voor dat geld neem ik geen enkel risico, laat Apple het maar opknappen. Het Self Service Repair Program is dan ook vooral een heel slimme PR-strategie.

Ben jij wél van plan om straks zelf je iPhone te repareren? Laat het weten in de reacties!

Lees het laatste nieuws over Apple: