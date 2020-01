In de Apple Store wordt de iPhone 8 op dit moment verkocht als het instapmodel, maar het is slim om nog even te wachten als je overweegt dit toestel te kopen. Dit heeft alles te maken met de verwachte iPhone SE 2.

Opinie: wacht tot de release van de iPhone SE 2

Apple-fans hebben er jaren op gewacht, en waarschijnlijk is het in maart eindelijk zover. Dan wordt naar verluidt de iPhone SE 2 gepresenteerd. Het toestel heeft waarschijnlijk flink wat gelijkenissen met de iPhone 8. Sterker nog: volgens gelekte afbeeldingen ziet de SE 2 er precies hetzelfde uit. Apple zou het toestel bovendien misschien de ‘iPhone 9’ gaan noemen, omdat het in sommige opzichten een directe opvolger is van de iPhone 8.

Ben je nu op zoek naar een nieuwe, compacte iPhone en heb je de iPhone 8 op het oog? Dan is het slimmer om te wachten op de aankondiging van de iPhone SE 2. Dit is waarom.

1. Zelfde vormfactor, betere specs

Als gezegd gaat de iPhone SE 2 er aan de buitenkant waarschijnlijk precies hetzelfde uitzien als de iPhone 8. Dit betekent dat de iPhone een 4,7 inch-lcd-scherm heeft, met dikke schermranden aan de boven- en onderkant. De rand onderaan wordt gebruikt voor de Touch ID-vingerafdrukscanner; Face ID ontbreekt dus. Het toestel zou verder iets dikker zijn dan de iPhone 8, wat vermoedelijk duidt op een grotere accu.

Onder de motorkap wordt de iPhone SE 2 wel flink verbeterd. Volgens geruchten heeft de telefoon een A13 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Die is aanzienlijk sneller en toekomstbestendiger dan de A10-chip in de iPhone 8. Met de iPhone SE 2 heb je dus een toestel die eruitziet als een 8, maar aan de binnenkant wel een stuk moderner is.

2. Langer iOS-updates

De iPhone 8 verscheen in september 2017 en krijgt – als we afgaan op Apples updatebeleid – nog twee grote iOS-updates, in dit geval naar iOS 14 en iOS 15. Daarmee kan het toestel zeker nog eventjes vooruit, maar als je van plan bent je iPhone jarenlang te gebruiken en pas na drie of vier jaar wil upgraden, dan is het slimmer om de iPhone 8 juist niet te nemen.

Als de iPhone SE 2 (of iPhone 9) daadwerkelijk in maart wordt aangekondigd, kun je er vanuit gaan dat ‘ie op iOS 13 draait en zeker vier jaar lang iOS-updates krijgt. Dat maakt de SE 2 veel toekomstbestendiger, zeker omdat – als we de geruchten mogen geloven – het toestel ongeveer evenveel kost als de iPhone 8.

3. Vergelijkbare prijs (waarschijnlijk)

Apple verkoopt de iPhone 8 officieel voor 539 euro, al kun je de smartphone bij andere webshops voor een paar tientjes minder op de kop tikken. Dat maakt het toestel interessant als je ‘m vergelijkt met nieuwere modellen, maar Apple zou van plan zijn om de SE 2 voor 400 dollar in de winkels te leggen. Wat de prijs in Nederland wordt is nog onduidelijk, maar de vorige SE had een adviesprijs van 489 euro.

Als Apple de nieuwe SE opnieuw voor minder dan 500 euro in de winkels legt, dan is hij ongeveer even duur als de iPhone 8. Voor hetzelfde bedrag krijg je dus een iPhone die er vergelijkbaar uitziet, net zo compact is, langer iOS-updates krijgt en beschikt over flink verbeterde hardware en camera. Dat maakt de iPhone 8 een veel minder mooie deal, al kun je met de smartphone nog zeker twee jaar vooruit.

Apple presenteert de iPhone SE 2 naar verluidt in maart, maar de precieze datum is onbekend. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe compacte iPhone? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de iPhoned-app!

