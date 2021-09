Opinie: de iPhone 13 mini wordt net als zijn voorganger een flop

Hoewel de iPhone 12 mini een flop was, brengt Apple dit jaar hoogstwaarschijnlijk toch een opvolger uit: de iPhone 13 mini. Helaas voor de fans: ook dat toestel zal de kleine high-end smartphone niet redden, betoogt iPhoned-redacteur Mike.

Lees verder na de advertentie.

Waarom ook de iPhone 13 mini een flop wordt

Je zou bijna vergeten dat Apple ooit bekendstond om zijn (te) kleine smartphones. Steve Jobs prees het 3,5 inch-scherm van de eerste iPhone in 2007 aan als gigantisch, maar ten tijde van de 4 inch-iPhone 5S liep het bedrijf achter de markt aan. Concurrenten brachten toestellen uit met een display van 5 inch of groter. Het krappe scherm van de iPhone werd een reden om over te stappen naar andere merken.

De iPhone 6 en vooral de iPhone 6 Plus brachten daar verandering in. Het is niet dat Apple zelf zo graag grote smartphones wilde maken, het bedrijf moest wel. Als ze het niet hadden gedaan, was de iPhone steeds minder relevant geworden. Er kwam een trucje om het grote scherm naar beneden te trekken, zodat je de telefoons toch met één hand kon bedienen. Apple had immers jaren geroepen dat dit heel belangrijk was.

De smartphonewereld is veranderd

Inmiddels is de smartphonewereld radicaal veranderd. Zelfs de iPhone 12 is met zijn 6,1 inch-scherm relatief compact ten opzichte van de concurrentie. Toch besloot Apple vorig jaar een heel compact toestel uit te brengen: de 5,4 inch-iPhone 12 mini. Dankzij het verdwijnen van de dikke randen aan de boven-en onderkant was het toestel zelfs kleiner dan de iPhone 6.

Het leek een logische stap. Op het internet schreeuwden mensen al jaren om een kleine high-end iPhone. De verwachtingen waren dus hooggespannen, maar de iPhone 12 mini werd geen succes. Naar Apples standaarden dan, want er gingen alsnog miljoenen exemplaren van de telefoon over de toonbank. Een relatieve flop dus, die betekent dat de iPhone 13 mini waarschijnlijk geen opvolger meer krijgt.

Render van de iPhone 13 mini

Vocale minderheid

Waar dat aan ligt? Apple heeft zich laten verleiden door een vocale minderheid. Wie de internetfora afstruint, zou bijna denken dat de hele wereld kwijlend op de iPhone 12 mini zat te wachten.

In werkelijkheid was het een relatief kleine groep die zijn wensen luidkeels de wereld in slingerde. Diezelfde minderheid wijdt het floppen van de iPhone 12 mini soms aan het feit dat het geen Pro-model was. Dit is natuurlijk onzin. Alsof de mini wel een succes was geworden met een extra camera, luxere materialen en een nóg hoger prijskaartje.

Nee, de markt vraagt in meerderheid om grotere smartphones. Het is simpelweg lekkerder Netflixen en gamen op een fors scherm. De accu gaat langer mee. Je beantwoordt e-mails gemakkelijker. En oudere mensen met slechte ogen hoeven niet te turen naar priegelige lettertjes.

Waarom de kleine iPhone SE dan wél een succes is? Heel simpel: de prijs. Er is een groep mensen die niet de hele dag met zijn smartphone bezig is, maar wel graag een iPhone wil. Bijvoorbeeld omdat ze ook een Mac of iPad hebben. Zij zijn zelden bereid om 800 euro of meer neer te tellen voor een telefoon. Ook hebben ze geen behoefte aan een groot scherm of de nieuwste snufjes.

Wie een kleine high-end smartphone wil, doet er daarom goed aan om in september de portemonnee te trekken. De iPhone 13 mini wordt net als zijn voorganger een flop en is vermoedelijk het laatste toestel in zijn soort.

Meer over de iPhone 13-serie

Naast de iPhone 13 mini brengt Apple deze herfst ook de gewone iPhone 13, high-end iPhone 13 Pro en grote iPhone 13 Pro Max uit. We weten bijna zeker dat de nieuwe iPhones op 14 september worden gepresenteerd, want dan vindt het grote Apple-event plaats. Daar krijgen we waarschijnlijk ook de Apple Watch Series 7 en AirPods 3 te zien.

In onderstaande video hebben we onze verwachtingen van de nieuwe iPhones verzameld. Op de hoogte blijven? Houd deze website dan in de gaten en download de gratis iPhoned-app. Wil je de iPhone 13 Pro winnen? Schrijf je dan ook in voor onze nieuwsbrief. Daarin vertellen we je binnenkort alles over deze actie!