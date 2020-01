Opinie: De 5,4 inch-iPhone wordt de iPhone SE 2 waar ik op hoopte

De langverwachte iPhone SE 2 verschijnt al in maart, maar de compacte iPhone waar ik al jaren naar uitkijk komt pas in september: de 2020 iPhone met een 5,4 inch-scherm.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 12 mini komt eraan

Het is alweer vier jaar geleden dat de iPhone SE het levenslicht zag. Toch zijn er nog steeds heel wat mensen die het compacte toestel een warm hart toedragen. Dat is niet voor niks: ondanks het kleine ontwerp was de originele SE destijds een krachtpatser voor een schappelijke prijs.

Niet zo gek dus dat we op iPhoned al jaren zien dat veel mensen uitkijken naar de iPhone SE 2. Vorig jaar leek hij er te komen, maar nu is het echt zover: alles wijst erop dat in maart het eerste Apple-event van 2020 plaatsvindt waar het toestel wordt gepresenteerd.

In vier jaar tijd kan echter veel gebeuren, wat ervoor zorgt dat Apple wat opmerkelijke aanpassingen aan het toestel lijkt te doen. In plaats van een compact formaat krijgt de nieuwe SE de behuizing van de iPhone 8, inclusief de brede schermranden aan de boven- en onderkant. Daardoor kan Apple de prijs laag houden, maar levert het ook een toestel op dat lang niet zo handzaam is als het origineel.

Nu ik al een paar maanden met een iPhone 11 Pro Max rondloop, weet ik als geen ander hoe erg mensen kunnen uitkijken naar een wat compacter toestel. De Pro Max laat zich onmogelijk met één hand bedienen en iedere fietstocht gaat gepaard met een constante angst dat het toestel uit mijn broekzak valt.

Toen de geruchten opdoken over nóg een compacte iPhone in 2020 was mijn aandacht direct gewekt. Wat blijkt: na de goedkopere SE 2 komt dit najaar een high-end iPhone met een 5,4 inch-scherm. Laten we hem voor nu even de ‘iPhone 12 mini’ noemen. Dat is een stukje kleiner dan het 5,8 inch-display van de iPhone 11 Pro.

Een SE 2 met moderne functies

Ondanks dit compactere formaat zou de iPhone 12 mini wel alle moderne technieken bevatten, wat hem direct onderscheidt van de iPhone SE 2. Zo zou deze 12 mini een voorkantvullend scherm krijgen, waardoor het 5,4 inch-oled-scherm in een relatief kleine behuizing past. Het toestel ondersteunt bovendien Face ID en zou een dubbele camera hebben.

Die optelsom resulteert in een iPhone die waarschijnlijk wat duurder wordt dan de SE 2, maar ook een stuk meer te bieden heeft. Bovendien zal dit toestel op Apples A14-chip draaien, een nieuwere versie van de A13-versie die in de iPhone SE 2 zit. Dat maakt van dit toestel waarschijnlijk de SE 2 waar mensen eigenlijk op hadden gehoopt. Het enige risico is nu nog dat de geruchten er weer een jaar of langer naast zitten.

Lees ook: Vijf nieuwe iPhones in 2020: verschillen en overeenkomsten op een rij