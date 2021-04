Opinie: de nieuwe iPad Pro schreeuwt om macOS

De iPad Pro was al de snelste tablet op de markt, maar het nieuwe model doet er nog een schepje bovenop. Helaas blijft de software behoorlijk achter. De iPad Pro 2021 schreeuwt dan ook om macOS.

Waarom draait de iPad Pro geen macOS?

Tijdens de flitsende presentatie van de iPad Pro 2021 zagen we Tim Cook in Tom Cruise veranderen. Als in een Mission Impossible-film stal hij de M1-chip uit de MacBook Pro om hem over te hevelen naar de nieuwe iPad. Dat was een verrassing. Vooraf werd gedacht dat Apple de nieuwe tablet zou voorzien van een A14X-chip.

Toch is het geen gekke stap om de iPad Pro een M1-chip te geven, want die maakt het bedrijf sowieso al voor zijn laptops en de nieuwe iMac. Waarom dan nog een aparte chip ontwikkelen voor de snelste tablet? Apples strategie is nu wel duidelijk. De normale iPad en de iPad Air blijven op iPhone-processors draaien, de iPad Pro krijgt dezelfde chip als de MacBooks.

iPadOS is te beperkt voor de iPad Pro

Er is slechts één probleempje: iPadOS. Dat besturingssysteem is te beperkt om alles uit de M1-chip te halen. Apple ontwikkelt iPadOS natuurlijk wel, maar veel te langzaam. Het gat tussen de hardware en software wordt eerder groter dan kleiner. Anders gezegd: de iPad Pro 2021 is een Ferrari waarmee je alleen binnen de bebouwde kom mag rijden.

De oplossing is vrij simpel: laat de iPad Pro óók macOS draaien. Dan kan het apparaat eindelijk een echte laptopvervanger worden. Op Intel MacBooks was het jarenlang mogelijk om Windows te installeren met behulp van Boot Camp. Het moet voor Apple een koud kunstje zijn om gebruikers van de iPad Pro te laten kiezen tussen iPadOS en macOS.

Dat zou direct een mooie manier zijn om de Pro te onderscheiden van goedkopere varianten. Wie een iPad Pro 12,9 inch koopt met 1TB opslag en 16GB RAM betaalt daar 1989 euro voor. Het apparaat is in ieder opzicht mooier en beter dan de normale iPad van 389 euro, maar heeft nauwelijks extra functies. Dat gaat steeds meer wringen.

Dromen van een écht veelzijdige iPad Pro

Omdat macOS draait op laptops en desktops is het besturingssysteem niet geoptimaliseerd voor touchscreens. Dat is een nadeel als je het op een iPad Pro zet. Natuurlijk zou het fijn zijn als je macOS dan wél met je vingers kunt bedienen, maar noodzakelijk is dat niet. Met een Magic Keyboard lijkt de iPad immers behoorlijk op een MacBook.

De iPad Pro is in potentie een ontzettend veelzijdig apparaat. Een tablet als je op de bank zit, een laptop als je onderweg wil werken én een desktop als Apple macOS en volwaardige ondersteuning voor externe monitoren toevoegt. Technisch is dat allemaal mogelijk. Apple houdt deze ontwikkeling vermoedelijk tegen omdat het bedrijf dan minder MacBooks en Mac mini’s zou verkopen.

Tijdens WWDC 2021 op 7 juni presenteert Apple onder meer iPadOS 15 én de nieuwe versie van macOS. Het is helaas dus onwaarschijnlijk dat het bedrijf macOS ook naar de iPad Pro brengt. Hopelijk zet Apple wel een stevige stap om de besturingssystemen dichterbij elkaar te brengen. Anders gaat die krachtige M1-chip zich nog stierlijk vervelen.

