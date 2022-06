Opinie: personalisatie in iOS 16 is leuk, maar wij willen meer!

In iOS 16 komt eindelijk de mogelijkheid om het toegangsscherm te personaliseren. Deze personalisatie-opties in iOS 16 zien er zo goed uit, dat we hopen dat Apple hiermee blijft doorgaan!

iOS 16 personalisatie: start van nieuwe trend?

Apple is streng als het gaat om design. Zo moet het uiterlijk van een nieuwe iPhone er aan alle kanten perfect uitzien. Ook wanneer je een iPhone oppakt en naar het scherm kijkt moet je als gebruiker een unieke ervaring krijgen. Daarom heeft Apple het lock screen lange tijd ongewijzigd gehouden. Daar komt met iOS 16 verandering in, want Apple laat voortaan de nodige personalisatie toe.

Toegangsscherm aanpassen: binnenkort kan iedereen het

Met deze nieuwe update krijg je de mogelijkheid om het toegangsscherm te personaliseren. Dat kan door de klok en de datum een ander lettertype en een andere kleur te geven, maar ook door kleine widgets toe te voegen die net onder de klok worden afgebeeld.

Die widgets zijn vergelijkbaar met de complicaties op de Apple Watch. Denk aan een grafiek voor de regenverwachting, je Activiteit-ringen of de meest actuele afspraak in je agenda.

Wildgroei bij personalisatie in Android

Het is niet verwonderlijk dat Apple hier zo lang mee heeft gewacht. Bij concurrent Android staat personalisatie hoog in het vaandel, omdat elke gebruiker zelf moet kunnen bepalen hoe hun smartphone-ervaring is. Daar valt wat voor te zeggen, maar het zorgt ook voor een wildgroei aan verschillende soorten launchers, icoontjes en meer.

Apple gaat voor de typische Apple-methode: als we het doen, dan doen we het goed en stijlvol. Het wordt makkelijker om achtergronden te wisselen, maar Apple raadt wel aan welke foto’s op je toestel mooi staan. Daarnaast zorgt Apple ervoor dat de klok zich net iets achter een gezicht of een object op de foto verschuilt. Dat geeft een uniek gevoel van diepte.

Je kunt widgets op het lockscreen zetten, maar dan alleen in een klein gedeelte onder de klok en met minimalistische icoontjes die passen bij de kleur van de klok. Personalisatie in iOS 16 mag, maar het moet niet té druk worden.

Always-on is gemaakt voor personalisatie in iOS 16

De timing van deze verandering is niet voor niets. Volgens geruchten krijgen de duurste nieuwe iPhones een always-on scherm, waar de nieuwe widgets mooi op afgebeeld gaan worden. Hopelijk is dit ook een begin van een nieuwe trend, waarbij Apple de gebruiker steeds meer vrijheid geeft om hun smartphone eigen te maken. En dat zonder in te hoeven leveren op stijl.

De toevoeging van widgets in iOS 14 was al een aardige start, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Deze widgets zijn bijvoorbeeld nog steeds niet interactief. Tik je op een van de widgets? Dan open je de volledige app.

Daarnaast is het nog steeds niet mogelijk om een rijtje apps onderin beeld te zetten terwijl de bovenkant van het scherm leeg blijft. Dit komt omdat apps altijd netjes van bovenaf op een rijtje moeten staan. Dat is behoorlijk onhandig, omdat je duim vooral de onderkant van het scherm bereikt.

En het is nog steeds niet mogelijk om (zonder omweg) de icoontjes van apps aan te passen. Hoe tof zou het zijn als je naast het vernieuwde toegangsscherm, ook de stijl van het thuisscherm kan aanpassen (inclusief de icoontjes)? Natuurlijk wel stijlvol zoals Apple het wil. We zetten het alvast op ons wensenlijstje voor iOS 17.

