Opinie: 5GB iCloud-opslag is nu echt te weinig, Apple!

Je krijgt al jaren een beperkte hoeveelheid iCloud-opslag gratis bij het aanmaken van je Apple ID. Wij vinden dat 5GB iCloud-opslag nu toch echt té weinig is.

5GB aan iCloud-opslag is veel té weinig

De hoeveelheid gratis iCloud-opslag is sinds de start van de online dienst nooit opgeschroefd. Deze online back-up van Apple bestaat sinds 2011 alweer tien jaar en is in ons huidige Apple-leven niet meer weg te denken. Je synchroniseert je foto’s, je berichten en je video’s tussen al je Apple-apparaten met iCloud.

Het is daarom de hoogste tijd dat Apple op dit gebied naar onze wensen luistert. Wij vinden dat Apple de 5GB gratis iCloud-opslag moet verhogen naar minstens 64GB gratis online data.

iCloud bestaat al bijna 12 jaar

Ooit lanceerde Apple in 2011 samen met de iPhone 4S ook de software iOS 5 mét iCloud. Dit was magie: al je foto’s van je iPhone stonden automatisch op je iPad. Nu, zo’n 12 jaar later, is deze dienst niet meer weg te denken.

Één artefact blijft ons echter herinneren aan de (goeie) oude tijd. De eeuwige melding in je Instellingen-app dat je iPhone ‘geen reservekopie’ kan maken. Tenminste, bij iedereen die geen abonnement op iCloud wil nemen.

En Apple, zeg nou zelf: 5GB aan gratis opslag is anno 2022 echt te weinig. Terwijl het geheugen van de iPhones en iPads enorm zijn verbeterd en zelfs zijn overgestapt van Intel naar Apple Silicon, is het gratis iCloud-abonnement hetzelfde gebleven. De opslag van de iPhone 14 is al flink groter geworden, maar hoe kan het dan dat de gratis iCloud-opslag zo achter blijft?

iCloud-opslag moet meer zijn dan 5GB: ‘dit is te weinig’

De iPhones kunnen tegenwoordig video’s in 4K kunnen opnemen en daarvan neemt één minuut 440MB in beslag. Het is dan heel raar dat Apple het gratis abonnement op iCloud zo laag houdt. Als je 10 minuten filmt, moet je al betalen voor meer iCloud-opslag.

Dat 5GB aan gratis iCloud-opslag te weinig is, wordt extra opvallend als je kijkt naar hoeveel de opslag van de betaalde varianten is toegenomen. Waar je in 2011 voor een meerprijs kon kiezen uit 10GB, 20GB of 50GB, is dat vandaag de dag 50GB, 200GB en zelfs 2TB. Dit terwijl de 5GB aan gratis iCloud-opslag gewoon blijft bestaan.

‘iedere iPhone 64GB opslag’ is dat te veel gevraagd?

Maar het is tijd voor verandering. Het gratis abonnement moet overeenkomen met de laagste hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is op de producten van Apple. Zo vinden we nog 64GB bij de iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022. Je dan best verwachten dat ook je cloud-opslag zoveel ruimte heeft. Je kunt dan ook een flinke hoeveelheid foto’s en video’s opslaan.

Daarnaast moet er ook meer keuze komen bij de betaalde abonnementen. Dat maakt het makkelijker voor gebruikers om voor een laag maandelijks bedrag alsnog opslag erbij te kopen. Nu is deze functie alleen weggelegd voor de fervente (rijke) Apple-gebruiker. Het is het idee van de Freemium-tactiek. Daarom zeggen we: Apple, 5GB aan gratis iCloud-opslag is anno 2022 écht veel te weinig.

