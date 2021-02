In de eerste jaren na de lancering van Disney Plus kabbelde de streamingdienst een beetje voort. In 2021 ontpopt Disney Plus zich echter als een ware Netflix-concurrent.

Disney Plus 2021: een ware Netflix-concurrent

Disney Plus heeft niet de beste start gehad. Een jaar geleden schreven we in de review-update zelfs: ‘na acht maanden hebben we spijt van ons jaarabonnement’. Dat komt doordat er gewoonweg niet zoveel te zien was. Maar toen schreven we ook dat Disney een hoop plannen voor de toekomst had, en die toekomst is nu.

De afgelopen maanden hebben we elke week kunnen genieten van WandaVision, een serie die echt wat nieuws doet. Een serie die ons tevens wekelijks achterlaat met een hoop om over te speculeren, op een manier die we niet meer hebben gehad sinds Lost.

WandaVision gaat over de superhelden Scarlett Witch (Wanda Maximoff) en Vision, die vast lijken te zitten in Amerikaanse sitcoms door de jaren heen. Dat betekent onder andere dat de eerste afleveringen compleet in zwart-wit zijn uitgezonden, en zelfs zijn opgenomen met een live publiek. Het resultaat is waanzinnig. Vooral omdat het laat zien dat Disney nieuwe dingen durft te doen het met televisieformat.

Focus op streaming

Disney liet eind vorig jaar weten door de coronacrisis zijn focus op streaming te leggen. De bioscopen zijn dicht en mensen streamen veel thuis. Dat zorgt voor een enorme verschuiving in de filmindustrie. Kijk maar eens naar 2019, voordat corona begon. De top zes films die het meeste hebben opgebracht kwamen van Disney. Met Marvel, Star Wars en Pixar in de zak is het bedrijf niet te stoppen.

Deze extreem succesvolle merken worden nu omgezet naar televisieseries voor Disney Plus. We hebben het afgelopen jaar al kunnen genieten van twee seizoenen The Mandalorian. Dat was goed, maar één serie zegt weinig, zeker als er verder nauwelijks wat te zien is. Met WandaVision heeft Disney bewezen dat The Mandalorian geen toevalstreffer was.

Dat geeft vertrouwen in de toekomst van de streamingdienst, met de ongekend grote hoeveelheid series die er nog aan zitten te komen. Zodra WandaVision klaar is, start The Falcon and the Winter Soldier en daarna Loki. Later worden daar nog veel meer series aan toegevoegd met personages uit het Marvel Cinematic Universe, Star Wars en bekende Pixar-films. Denk aan Ms. Marvel, Hawkeye, Andor, Moana, She-Hulk en Obi-Wan Kenobi.

De Star(t)

Daarnaast is vanaf vandaag (23 februari) Star beschikbaar op Disney Plus. De dienst krijgt daarmee een bizarre sloot aan content, waarbij familievriendelijkheid niet langer de grootste focus is. Tevens werkt Disney Plus aan Europese originals. De eerste Nederlandse original is een documentaireserie over Feyenoord.

Vergeet ook niet dat er splinternieuwe films op de dienst verschijnen. De prachtige nieuwe Pixar-film Soul was afgelopen kerst voor alle abonnees direct te bekijken. Eerder verscheen Mulan voor een extra prijs met Premium Access, net als de nieuwe animatiefilm Raya and the Last Dragon in maart. Die extra prijs mag best een stuk lager, maar gelukkig zijn de films later ook gewoon zonder extra kosten te bekijken.

Disney Plus heeft zich ontwikkeld tot een ijzersterk platform, en de eerste echt geduchte concurrent van Netflix op de streamingmarkt. Amazon doet het natuurlijk ook heel aardig, met steeds meer originele content en een lage prijs. Toch zit de echte kracht van deze streamingdiensten in de originals en die van Disney blijken een absolute must watch.

Nu is het niet zo dat Disney een kleine speler is die tegen het grote Netflix op vecht, maar op de streamingmarkt is Disney Plus wel de eerste speler waar Netflix echt van kan schrikken. Dat is goed nieuws voor ons, want dat zorgt hopelijk voor meer goede series van alle diensten. En hopelijk ook vaker series zoals WandaVision die iets heel nieuws doen.

