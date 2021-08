Opinie: Het is beter voor iedereen als Apple naar zijn werknemers leert luisteren

Het is onrustig bij Apple. Werknemers laten steeds meer van zich horen en het wordt tijd dat het bedrijf gaat luisteren. Dat is beter voor iedereen.

AppleToo: tijd dat het bedrijf gaat luisteren

Een klein groepje Apple-werknemers is de #AppleToo-beweging gestart. Verwijzend naar de #MeToo-beweging, spreken deze werknemers zich uit over hun ervaringen rond racisme, seksisme, discriminatie en meer onacceptabel gedrag bij het bedrijf.

Specifiek gaat het deze werknemers om gemarginaliseerde groepen, zoals zwarte en inheemse werknemers, die volgens hen te maken krijgen met isolatie, degradatie en gaslighting.

De AppleToo-mensen schrijven op hun website, waar ze andere Apple-werknemers vragen om hun eigen verhaal te doen, dat ze een “cultuur van geheimhouding” ervaren bij het bedrijf en Apple zien als een “ondoorzichtig, intimiderend fort”.

Geheimzinnig

Dat medewerkers Apple zelf als geheimzinnig ervaren is geen nieuws. Er waren werknemers die pas wisten dat het bedrijf een iPad maakte, toen Steve Jobs het apparaat onthulde op het podium. En dat terwijl ze zelf aan het apparaat hadden gewerkt. In 2015 stelde een voormalige stagiair van het bedrijf tegenover Business Insider verbaasd te zijn dat het bedrijf op deze manier zo goed draaide, met teams die compleet gescheiden van elkaar in geheim werken.

Inmiddels zijn de werknemers van Apple mondiger geworden, waardoor duidelijk wordt dat deze manier van werken toch niet houdbaar is. Zo uitten de werknemers publiekelijk hun ongenoegen over het feit dat Apple ze graag weer op kantoor wil hebben, terwijl thuiswerken in de praktijk zo goed werkt. Apple-werknemers mopperden daarnaast dat Apple geen visie heeft over het slimme huis, door bijvoorbeeld geen goedkopere versie van de Apple TV uit te brengen.

Tevens is er binnen Apple veel kritiek over het plan om foto’s op iPhones en iPads te scannen op zoek naar kindermisbruik. De angst bestaat namelijk dat deze feature makkelijk misbruikt kan worden door andere overheden.

Slack

De reden dat werknemers van Apple nu mondiger zijn dan voorheen, is juist omdat ze vanuit huis voor het bedrijf werken. In plaats van dat ze gescheiden van elkaar worden gehouden op kantoor, zitten ze nu met elkaar in de app Slack. In deze applicatie zijn kanalen aan te maken om met honderden of duizenden Apple-collega’s te chatten over specifieke onderwerpen.

Zo was het kanaal #remote-work-advocacy de start om Apple gezamenlijk te vragen om langer thuis te kunnen werken. Met succes. In #women-in-swe kwamen meer dan tweeduizend vrouwelijke software-engineers samen om hun zorgen te uiten rond het aannemen van een man, die in het verleden vrouwonvriendelijke opmerkingen heeft gemaakt. Deze man is daarna ontslagen.

Nu is er de AppleToo-website en er zou nu zelfs een server op Discord gestart zijn om met elkaar te praten over problemen binnen het bedrijf.

Innovatie

Apple heeft een rijke hoeveelheid diverse werknemers die zich niet gehoord voelen. Mensen die Apple goed begrijpen en op andere manieren naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld omdat ze dichterbij de consument staan en zien hoe groot de markt is voor goedkopere producten.

Uiteindelijk zullen de meeste werknemers van Apple weer naar kantoor moeten en zal Apple de Slack weer sluiten. Het is echter onverstandig om op de oude manier verder te gaan.

Apple moet leren om beter naar zijn werknemers te luisteren. Dat zorgt niet alleen voor een gezonder bedrijf, maar hopelijk ook voor meer innovatie. Deze mondige werknemers komen namelijk niet alleen voor hun eigen rechten op, maar ook voor die van de consument. Tijd voor het kanaal #revolution?