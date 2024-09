Hierom verspilt Apple zijn imago als hét merk voor creatievelingen

Met de onhandige reclame voor de iPad Pro nog in het achterhoofd, zet Apple nu de aanval in op Patreon. Het bedrijf verspilt met deze acties zijn imago als hét merk voor creatievelingen.

Is Apple echt nog voor creatievelingen?

Na een lange strijd is Fortnite eindelijk weer speelbaar op je iPhone. De populaire game was maar liefst vier jaar lang niet te downloaden en dat heeft allemaal te maken met de welbekende ‘Apple tax’. Als iemand iets koopt via de App Store, dan wil Apple daar een deel van in eigen zak steken.

Dat gaat om een fikse 30 procent (15 procent voor kleine apps), die Apple naar eigen zeggen gebruikt om de App Store te onderhouden en te verbeteren. Fortnite-maker Epic Games vond het alleen onredelijk dat ook 30 procent van elke in-app-aankoop afgedragen moest worden.

Dankzij nieuwe regels van de EU kunnen we weer Fortnite spelen en hoeft Epic Games niet langer deze Apple-belasting te betalen. In de jacht naar winst heeft Apple daarom blijkbaar zijn pijlen op het volgende slachtoffer gericht: Patreon.

Patreon: het platform voor creatieve mensen

Patreon is een platform voor creatieve mensen. Fans nemen via deze app abonnementen op makers, zodat zij creatief werk kunnen produceren. De dienst is populair bij bijvoorbeeld podcasters, omdat ze op deze manier direct door hun luisteraars worden betaald om meer afleveringen te maken.

Vanaf november wil Apple ook 30 procent van alle abonnementen die via de iOS-app zijn afgesloten. Als Patreon dat weigert, dreigt Apple de app uit de App Store te verwijderen.

Dat is andere koek dan een in-app-aankoop in Fortnite of een andere game. Patreon is een indirecte manier om een product of dienst te kopen. Als je via de Bol.com-app iets koopt, pakt Apple bijvoorbeeld ook geen dertig procent. Als je via de Kickstarter-app een product ondersteunt, betaal je Apple ook geen dertig procent.

Ook is dit anders, omdat Patreon een bijzonder geliefd platform is onder creatievelingen. Hier komen de mensen samen waar Apple juist producten voor maakt. Apple’s boodschap in zijn talloze reclames en presentaties is consequent: wij maken met onze apparaten jullie creatieve dromen mogelijk.

Crush!

Het is nog maar drie maanden geleden dat Apple de veel bekritiseerde Crush!-video gebruikte om de nieuwe iPad Pro te presenteren. In de video wordt creativiteit in allerlei vormen op een podium gezet. De mooiste verf, instrumenten, maquettes, kleiwerk, camera’s, kwasten, krijt en meer zijn verzameld, om dat vervolgens allemaal met een enorme hydraulische pers te slopen. Als de pers weer wordt opgetild, ligt de nieuwe iPad daar.

Wat Apple wilde zeggen is dat een iPad Pro genoeg is om al deze creatieve dingen mee te doen. Zo kwam de boodschap alleen niet over. Makers zagen hoe Apple geen enkele respect toonde voor deze middelen en symbolen van menselijke creativiteit en het kapot maakte in ruil voor een beeldscherm. Apple heeft zelfs zijn excuses aangeboden: ‘We hebben de plank misgeslagen.’

Toch is het moeilijk om niet de overeenkomst te zien met deze video en hoe bedrijf het nu creatievelingen op Patreon moeilijker maakt. Apple heeft zijn succes grotendeels aan creatievelingen te danken, maar met zijn acties op jacht naar meer winst keert het bedrijf zich juist tegen hen. Hoe lang voelen de promovideo’s met makers dan nog oprecht?