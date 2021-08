Opinie: Apple zou best eens wat meer risico mogen nemen

Apple kon eerder deze week weer uitstekende kwartaalcijfers overleggen. Dat heeft het bedrijf te danken aan een zorgvuldige, misschien zelfs conservatieve koers. Zou Apple met al dat geld op de bank niet eens wat meer risico kunnen nemen?

Waarom neemt Apple zo weinig risico?

Toen Apple de koptelefoonaansluiting wegliet op de iPhone 7 zei topman Phil Schiller dat daar ‘courage’, oftewel moed voor nodig was. In 2010 gebruikte Steve Jobs soortgelijke woorden toen bekend werd dat iPhones de destijds populaire Flash-plugin niet meer zouden ondersteunen. Soms is het inderdaad verstandig om afscheid te nemen van het oude en zo plaats te maken voor een nieuwe tijd.

Of het sneuvelen van de koptelefoonaansluiting daaronder valt, kun je betwisten. Apple had zeker wél moed nodig om Intel de wacht aan te zeggen en over te stappen op de eigen M1-chip voor de Mac. Niemand had daarom gevraagd en professionals reageerden in eerste instantie behoorlijk sceptisch op de plannen. Vooralsnog is deze stap echter een daverend succes gebleken.

Apple zou een dergelijk risico best wat vaker mogen nemen. De financiële voorspoed van het laatste decennium is weliswaar te danken aan een solide, conservatieve bedrijfsvoering, maar de producten die Apple op de markt brengt zijn daardoor wel een beetje saai geworden. Waar is de Wow-factor gebleven?

Neem de iPhone 12 Pro Max. Een oerdegelijke smartphone, maar ook eentje die heel erg lijkt op de iPhone 11 Pro Max, die weer heel erg leek op de iPhone XS Max. De stappen die Apple zet lijken eerder kleiner dan groter te worden.

Is dat omdat de ontwerpers niet beter kunnen of omdat het bedrijf bang is om te ver van de huidige, zeer succesvolle koers af te wijken? Waarom heeft de iPhone nog steeds zo’n grote notch? En waarom heeft de iPhone géén periscopische zoomlens, zoals de Huawei P30 Pro uit 2019?

Apple is niet meer opwindend

Apple is een groot en log bedrijf geworden dat traag meebeweegt met de markt. Of vouwtelefoons als de Samsung Galaxy Z Fold 2 echt de toekomst worden, zal moeten blijken, maar het is frappant dat Apple voorlopig geen enkele poging doet om de volgende grote stap voor smartphones te zetten. Er gaan wel geruchten dat er prototypes zijn van een opvouwbare iPhone, maar die lijkt de komende jaren nog niet op de markt te komen.

Die voorzichtige houding zie je ook bij de iPad Pro. De snelle hardware in Apples toptablet staat in geen enkele verhouding meer tot de beperkte mogelijkheden van de software.

Het bedrijf blijft volhouden dat de MacBook en de iPad twee verschillende machines zijn. Dat standpunt lijkt echter vooral voort te komen uit de angst om omzet te verliezen. Het is niet moeilijk om je een iPad voor te stellen die kan fungeren als tablet, laptop en mini-desktop. Zo’n toestel zou de markt op zijn kop zetten.

Geen enkel bedrijf, zelfs Apple niet, is ‘too big to fail’. Het zou onverstandig zijn om aan de lopende band gewaagde proefballonnen op te laten. Maar iets meer risico zou Apple sieren. Dan wordt het merk naast uiterst betrouwbaar misschien ook weer een beetje spannend.

