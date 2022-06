Opinie: Apples aanbod van MacBooks is anno 2022 een verwarrend rommeltje

Apple voegde gisteravond twee nieuwe laptops toe aan het assortiment. Het zijn mooie machines, maar het aanbod van MacBooks is anno 2022 wel een rommeltje geworden. Ze liggen qua prijs te dicht bij elkaar.

Aanbod van MacBooks is anno 2022 verwarrend

Een kleine anderhalf jaar geleden kocht ik de MacBook Air met M1-chip. Het is met afstand de beste laptop die ik ooit heb gehad. Hij is snel, heeft een prima scherm en maakt door het ontbreken van een ventilator geen enkel geluid. Thuis hang ik hem aan een 4K-display en heb ik ook nog eens een heel degelijke desktop.

Gisteren kondigde Apple zijn opvolger aan: de MacBook Air 2022. Het apparaat kreeg de verwachte verbeteringen: dunnere schermranden, een (iets) snellere M2-chip, een scherpere webcam en MagSafe om hem mee op te laden. Er is weinig op het apparaat aan te merken. Behalve de prijs dan. Het instapmodel kost 1519 euro. Bij het M1-model was dat nog 1129 euro.

Het prijsverschil is Apple niet helemaal aan te rekenen. De hoge inflatie raakt ook de computerindustrie. ‘Mijn’ M1-model is nog steeds te koop, maar kost nu 1219 euro. Bijna twee jaar oude computers worden doorgaans afgeprijsd. Nu betaal je er doodleuk 90 euro méér voor. Dat is even slikken.

Air en Pro kruipen in prijs naar elkaar toe

Het verschil tussen de oude en nieuwe MacBook Air bedraagt bij Apple dus exact 300 euro. Dat is een hoop geld in deze prijsklasse. Bij veel andere winkels is de oude Air momenteel zelfs voor minder dan 1000 euro te koop. Het nieuwe model is mooi, maar zeker geen 500 euro extra waard.

Vanzelfsprekend betaal je nog meer als je de machine wil upgraden. Ik legde 1629 euro neer voor het M1-model met 16GB RAM en 512GB opslag. Als ik het M2-model met dezelfde configuratie wil uitrusten, kost me dat maar liefst 2099 euro.

Een verschil dus van 470 euro. Mijn punt is echter niet zozeer dat de nieuwe MacBook Air te duur is, maar dat hij qua prijs zo dicht bij de 14 inch MacBook Pro 2021 ligt. Voor het instapmodel van die laptop betaal je 2249 euro en dan beschik je eveneens over 16GB RAM en 512GB opslag.

Het verschil bedraagt in dit geval dus slechts 150 euro. Daarvoor krijg je een snellere M1 Pro-chip, een veel mooier mini-led-display met ProMotion, nóg dunnere schermranden en meer poorten om randapparatuur op aan te sluiten. Wie zou er dan nog voor een MacBook Air 2022 met upgrades kiezen? Tenzij je enorm veel waarde hecht aan het wat lagere gewicht is de Pro simpelweg een betere koop.

Wat is de bedoeling van de MacBook Pro met M2-chip?

Toch is de nieuwe Air van alle MacBooks die Apple in 2022 aanbiedt niet eens de meest dubieuze. Die eer gaat naar de ‘nieuwe’ 13 inch-MacBook Pro. We zetten nieuwe tussen haakjes omdat het design inmiddels in het museum thuishoort. Het apparaat draait ook op de M2-chip, maar verder is er niets aan veranderd. Of toch wel: de prijs inderdaad. Je betaalt er nu minimaal 1619 euro voor in plaats van 1449 euro.

Waarom dit apparaat überhaupt nog in het assortiment zit is mij een raadsel. Hij is minder compact dan de Air, niet zo snel als de hoger geplaatste Pro-modellen en heeft als enige nog de ouderwetse Touch Bar en dikke schermranden. Bovendien is hij 100 euro duurder dan de MacBook Air. Dat is overigens alleen zo als je genoegen neemt met het instapmodel van de Air dat 8 grafische kernen heeft. Zodra je voor de volledige M2-chip kiest (met 10 grafische kernen) is de Pro opeens 20 euro goedkóper. Snapt u het nog?

Apples eigen M-chips hebben MacBooks zonder twijfel een stuk aantrekkelijker gemaakt dan ze een paar jaar geleden waren. Maar de huidige collectie laptops die het bedrijf aanbiedt is vooral erg verwarrend.

