Opinie: Apple hoeft zich niet te schamen voor de iPhone SE 2022

Nee, de nieuwe iPhone SE is geen spannende smartphone. Toch is het hoongelach waarmee hij in sommige kringen wordt ontvangen onterecht. Apple hoeft zich in mijn opinie niet voor de iPhone SE 2022 te schamen.

Opinie: iPhone SE 2022 is een prima smartphone

Als je de iPhone SE 2022 naast de iPhone 13 legt, ziet dat eerste toestel er hopeloos ouderwets uit. Dat is ook niet zo gek, want het design is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 8 uit 2017. En die leek weer erg sterk op de iPhone 6 uit 2014. Het basisontwerp is dus bijna 8 jaar oud, een eeuwigheid in smartphoneland.

Online buitelen mensen dan ook over elkaar heen om de nieuwe SE te bespotten. De grote bezels, de fysieke thuisknop en het kleine scherm zijn genoeg voor een flinke portie hoongelach. Persoonlijk zou ik deze iPhone ook niet kopen, maar ik denk dat er wel degelijk een markt voor is.

Mijn 72-jarige vader bijvoorbeeld is verknocht aan de thuisknop en vindt al dat omhoog swipen op de nieuwere modellen helemaal niks. Bovendien bewaart hij zijn telefoon bij voorkeur in het borstzakje van zijn overhemd. Het formaat van de iPhone SE is voor hem dus prima. Tel daar de relatief lage prijs bij op en je hebt een smartphone die voor deze groep perfect is.

Ik vind het daarom fijn dat Apple deze form factor blijft aanbieden én moderniseren. Mijn vader mag dan geen zware gebruiker zijn, hij wil wel graag een soepele smartphone die fijn samenwerkt met zijn onafscheidelijke iPad. Dankzij de razendsnelle A15-chip en 5G is hij straks weer helemaal bij de tijd zonder afscheid te hoeven nemen van het voor hem vertrouwde ontwerp.

Volgende iPhone SE gaat waarschijnlijk op de schop

Wie ook gehecht is aan het ouderwetse design doet er goed aan om de iPhone SE 2022 daadwerkelijk in huis te halen. Volgens geruchten gaat het ontwerp volgend jaar namelijk op de schop. Apple zou ook de goedkoopste iPhone een randloos scherm willen geven.

Hoe groot dat precies wordt is nog onduidelijk. Mogelijk krijgt het toestel een 5,8 inch-display, waardoor hij iets kleiner is dan de iPhone 13. Het lijkt aannemelijk dat de volgende iPhone SE het nog steeds zonder het dure Face ID moet stellen. In plaats daarvan zou Apple kunnen kiezen voor Touch ID in de aan-uitknop bovenop het toestel. Die oplossing kennen we van de iPad Air.

Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de iconische thuisknop. Ik hoop voor mensen als mijn vader daarom dat de iPhone SE 2022 héél lang meegaat.

