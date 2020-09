Apple geeft consumenten steeds meer keuze in hoeveel geld ze willen uitgeven voor een Apple-product. Met de Apple Watch SE en iPad (2020) slaat het bedrijf de goedkope spijker op de kop.

Hoe Apple goedkoper wordt

Apple heeft lange tijd dezelfde strategie gehad: een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple Watch is relatief duur, maar dan weet je wel dat je altijd de beste kwaliteit krijgt. Inmiddels vaart het bedrijf een nieuwe koers.

Deze koerswijziging begon al voorzichtig met de iPhone SE. De relatief goedkope iPhone werd in 2016 uitgebracht en een groot succes. Lange tijd waren er geruchten voor een mogelijke iPhone SE 2, maar pas dit jaar was het zover. De iPhone SE (2020) bleek de start van een nieuwe richting voor het bedrijf.

Welke Apple Watch

Tijdens het september Apple-event kondigde het bedrijf namelijk de Apple Watch SE aan. Deze goedkopere smartwatch heeft niet de nieuwste functies van de Apple Watch Series 6. Zo kan de wearable het zuurstof in je bloed niet meten en staat het scherm niet altijd aan. Maar als je dat toch niet nodig vindt, heb je alsnog de keuze voor een uitstekend horloge met een lagere prijs.

En daar blijft het niet bij. Apple blijft de Apple Watch Series 3 namelijk ook gewoon verkopen. Het scherm van deze versie heeft nog dikke randen en het horloge bevat een aantal moderne functies niet, zoals valdetectie en de mogelijkheid om een hartfilmpje te maken. Maar het gaat nog steeds om een waanzinnig stukje hardware die de nieuwste update naar watchOS 7 gewoon krijgt. En dat voor een nog lagere prijs.

De Apple Watch Series 6 is te koop vanaf 429 euro, de Apple Watch SE vanaf 299 euro en de Apple Watch Series 3 vanaf 219 euro. Een nieuwe Apple Watch kopen is nu dus wat ingewikkelder dan voorheen, maar het zorgt er wel voor dat Apple een veel grotere markt kan veroveren. En aangezien het design van de Apple Watch al jaren nauwelijks is veranderd, valt het niemand op of je een goedkopere of duurdere Apple Watch draagt.

Instap-iPad

De nieuwe instapversie van de iPad is ook interessant. Je kunt een iPad Pro of de nieuw aangekondigde iPad Air kopen, maar de iPad (2020) heeft ook gewoon ondersteuning voor de Apple Pencil en Magic Keyboard. Dat is belangrijk, want je hoeft niet langer een duurdere iPad te kopen om deze producten te kunnen gebruiken.

Er zullen altijd nieuwe exclusieve functies worden geïntroduceerd waarmee Apple hoopt dat je beste versie van een product koopt. Denk aan de zuurstofmeting in de Apple Watch Series 6. In de presentatie deed het bedrijf alsof je deze functie echt nodig hebt als gezondheid ook maar een klein beetje belangrijk voor je is. Vind je dat wel meevallen, dan houdt niets je tegen om naar de goedkopere alternatieven te kijken. De goedkopere versies van de iPad, iPhone en Apple Watch zijn nu ook gewoon goed en bovenal bijzonder compleet.

Met deze nieuwe koers staat Apple veel steviger op de markt. Met de iPhone SE tegenover de talloze goedkope Android-toestellen, met de iPad (2020) tegenover Chromebooks op scholen en met de Apple Watch Series 3 en SE tegenover Fitbit. Slim, want op deze manier zijn er potentieel veel meer mensen om abonnementen aan te verkopen. En voor hen die alleen het beste van het beste willen verandert er helemaal niets.

