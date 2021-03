De AirPods 3-geruchten vliegen ons om de oren en de grote vraag blijft: krijgt deze derde generatie oorkussentjes? Ik hoop het niet.

Geen AirPods 3 oorkussentjes alsjeblieft

Ik ben vast niet de enige die nog de originele AirPods gebruikt. In mijn review-update schreef ik vier maanden geleden dat ze nog goed werken, afgezien van verminderde accuduur. Ook schreef ik dat ik nog geen noodzaak zag om opvolgers te kopen, omdat er geen functies zijn toegevoegd die ik belangrijk vind.

Toch begint het te kriebelen. De accu gaat sneller leeg en de afgelopen maanden krijg ik toch wat meer connectieprobleempjes. Zo vallen telefoongesprekken hier en daar weg en willen de dopjes soms lastig verbinden. Ik ben nog steeds blij met de AirPods, maar het kan beter.

De geruchten rond de AirPods 3 volgen zich nu in een rap tempo op en elke keer kijk ik toch eventjes. Het nieuwe design lijkt zelfs al uitgelekt te zijn en daar word ik alvast blij van. Er zitten geen ‘fliebeltjes’ aan.

Fliebeltjes

Het is niet de meest technische term, maar als je het over fliebeltjes voor oordopjes hebt weet iedereen waar het over gaat. Het zijn die siliconen opzetstukjes die je in het oordopje plaatst, om dat zachte materiaal vervolgens in je oorkanaal te schuiven. Apple noemt het liefkozend ‘oorkussentjes’.

Sommigen zweren bij in-ear-dopjes, maar ik vind het zacht gezegd onprettig. Het voelt elke keer weer alsof mijn oren nodig uitgespoten dienen te worden.

De AirPods Pro hebben natuurlijk ook deze fliebeltjes. Die heb ik geprobeerd en ze zijn minder storend dan de opzetstukjes van de gemiddelde in-ear-oordopjes. Toch wil ik het niet. Het voelt vies en je raakt ze veel te makkelijk kwijt. Bovendien zorgt het voor extra afval, want je krijgt meerdere formaten en gooit de fliebeltjes die je niet gebruikt weg.

Derde kwartaal

Dat de AirPods Pro deze oorkussentjes nodig hebben is logisch. Je kunt het buitengeluid voor noise cancelling niet weghalen als je de gehoorgang niet afsluit. Maar er was bij de eerste reeks geruchten over de derde generatie AirPods sprake van dat ook deze oorkussentjes krijgen. De nieuwste gelekte foto’s geven nu aan dat dit waarschijnlijk niet het geval is.

Volgens deze geruchten verschijnen de nieuwe AirPods wel pas in het derde kwartaal van dit jaar. Ik hoop dat mijn originele AirPods het nog zolang volhouden. En ik hoop stiekem ook op een nieuwe functie waar ik blij van kan worden, al is het maar de mogelijkheid om makkelijk het volume aan te passen. Maar als de AirPods 3 geen oorkussentjes hebben, ben ik al content.

AirPods 3-geruchten

