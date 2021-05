Nee, je mag niet zomaar de openbare weg filmen met een slimme deurbel met camera. Ontkom je hier niet aan, dan moet je zo min mogelijk van het straatbeeld filmen. Over de haken en ogen van het filmen van de openbare weg.

Waarom je niet zomaar de openbare weg mag filmen

Steeds meer Nederlanders hebben een videodeurbel hangen. Volgens onderzoek van de politie zijn er inmiddels zo’n half miljoen mensen met een cameraatje naast de voordeur.

Bezitters van een slimme deurbel kunnen altijd en overal een oogje in het zeil houden, kijken wie er voor de deur staat en makkelijk met de pakketbezorger of bezorgde buurman/vrouw kletsen.

Maar, er kleven wel een paar haken en ogen aan het gebruik van een slimme deurbel. Je mag bijvoorbeeld zomaar de openbare weg filmen. Dit komt omdat iedereen in Nederland het recht heeft om zonder pottenkijkers op straat te lopen, fietsen of langs te rijden.

Wet overtreden

Houd je je niet aan deze regel? Je bent niet de enige. Bijna 9 op de 10 beveiligingscamera’s filmen de openbare vraag, blijkt uit de Camera in Beeld-database van de politie.

Maak jij je hier ook schuldig aan? Dan riskeer je een boete of een berisping. Voorbijgangers en buren kunnen namelijk een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder die gaat over privacyvraagstukken.

Je krijgt meestal niet direct een boete. De AP tikt je eerst op de vingers en wanneer je vervolgens geen actie onderneemt worden verdere stappen gezet. Je overtreedt dan namelijk de privacywet.

Toch openbare weg filmen met een deurbel? 4 tips

Wil je gedoe voorkomen? Hang dan niet zomaar een videodeurbel op, maar maak een plan van aanpak. Hierbij 4 tips.

1. Duidelijk communiceren

Woon je aan een openbare weg en besluit je toch te filmen? Ten eerste is het belangrijk om bezoekers en voorbijgangers te informeren dat je een slimme deurbel met camera hebt hangen.

Veel videodeurbellen komen dan ook met wat stickers die je op het raam kunt plakken. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om even een rondje langs de buren te doen. Dit is sowieso aan te raden wanneer de videodeurbel op hun huizen is gericht, wat bijvoorbeeld mogelijk is als je in een klein hofje woont.

2. Hang je deurbel slim op

Daarover gesproken, zonder hele goede reden is het dus verboden om de openbare weg te filmen. Probeer de slimme deurbel dus zo te hangen of bevestigen dat hij zo min mogelijk van het straatbeeld meepakt.

Hiervoor kun je bijvoorbeeld een (meegeleverde) wandhouder gebruiken. Hierdoor komt de deurbel schuiner te hangen zodat hij meer op de ruimte voor jouw voordeur gericht is. Ook is het belangrijk om de kijkhoek van je slimme deurbel zoveel mogelijk te beperken om zo min mogelijke openbare weg te filmen.

3. Film minder

Staat je voordeur heel dicht bij de straat? Dan ontkom je er waarschijnlijk niet aan om een gedeelte van de openbare weg te filmen. Check in dat geval of jouw slimme videodeurbel overweg kan met activiteitszones.

Met zo’n functie kun je aangeven welke delen van de camera genegeerd moeten worden. Op die manier kun je bijvoorbeeld aangeven dat je slimme deurbel de stoep moet negeren, omdat daar regelmatig mensen voorbij lopen.

Het instellen van activiteitszones (ook wel bewegingszones genoemd) is sowieso een slim idee, want je ontvangt hierdoor een stuk minder meldingen op je telefoon dat er iemand voor je deur staat.

4. Gebruik je gezonde verstand

Het is een eeuwenoud advies, maar ook van toepassing op het filmen van de openbare weg: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Het is geen fijne gedachte dat je buren hun camera vol op jouw voordeur richten, dus doe dit ook zelf niet. Bovendien is het nog strafbaar ook.

