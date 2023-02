iPhone SE 4 tóch niet gecanceld: dit kun je verwachten

In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt Apple nu toch wel weer te werken aan een iPhone SE 4. Hoe zit dit nu?

iPhone SE 4 tóch niet gecanceld

Het is nogal verwarrend wat Apple van plan is met de iPhone SE 4. Eerst werd de ontwikkeling uitgesteld, daarna helemaal gecanceld en nu ineens toch weer hervat. Het is in elk geval toch weer goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar een meer betaalbare nieuwe iPhone.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Het laatste bericht over een nieuwe iPhone SE komt van de bekende analyst Ming-Chi Kuo, die op Twitter verkondigde dat Apple de ontwikkeling opnieuw heeft opgestart en dat de iPhone SE 4 als eerste in de iPhone SE-serie een oled-display krijgt. Dit staakt haaks op een bericht dat hij in januari op Twitter plaatste.

iPhone SE 2024 is een gemodificeerde iPhone 14?

Kuo voorspelt onder andere dat de iPhone SE 4 min of meer een aangepaste 6,1-inch iPhone 14 gaat worden, die vermoedelijk begin 2024 in productie gaat. Aannemelijk is dus een release in het voorjaar van 2024. Of de nieuwe iPhone SE ook iPhone 14-features zoals Face ID en een dubbele camera met nachtmodus gaat krijgen, is vooralsnog niet duidelijk.

Hij geeft wel aan dat de nieuwe iPhone SE 2024 een 5G-chip van Apple krijgt (niet eentje van Qualcomm). Die zal echter net als de huidige versie van de iPhone SE alleen Sub-6GHz ondersteunen en nog niet het zeer snelle mmWave 5G. Hij verwacht tevens dat de 5G-chip van Apple in de nabije toekomst ook zal opduiken in bijvoorbeeld de Apple Watch en de iPad.

Geen nieuwe iPhone mini formaat

Als het nieuwe gerucht van Kuo klopt en de iPhone SE 4 inderdaad een 6,1-inch scherm krijgt, dan komt er dus geen nieuw iPhone mini formaat. Hoewel de laatste iPhone mini nog altijd populair is, kiest Apple dus alleen nog maar voor relatief grote iPhones, ook als het gaat om de nieuwe iPhone SE. Wat ons betreft een gemiste kans. Maar ja, het blijft vaag rondom de iPhone SE 2024, dus we geven onze hoop nog niet op.