Apple toont eerste beelden iOS 27 (met twee opvallende wijzigingen)

Apple heeft de eerste beelden van iOS 27 gedeeld, waarmee duidelijk wordt dat het design weer wordt aangepast. Dit kun je verwachten!

Eerste functies van iOS 27

De eerste beelden van iOS 27 zijn gedeeld! In aanloop naar de WWDC presenteert Apple ieder jaar nieuwe functies die de toegankelijkheid van de iPhone, iPad en Mac moeten verbeteren. Dat is in 2026 niet anders, want Apple heeft op dinsdag 19 mei een reeks nieuwe features aangekondigd. Zo verklapt Apple de eerste onderdelen van iOS 27, waarin Apple Intelligence wordt uitgebreid voor een aantal belangrijke verbeteringen.

Apple Intelligence komt naar VoiceOver en het vergrootglas, zodat je iPhone vervolgens kan vertellen wat er in je omgeving te zien is. Siri krijgt daarnaast nieuwe functies met Apple Intelligence en klinkt veel natuurlijker. Deze verbeteringen worden in iOS 27 doorgevoerd, maar dat zijn niet de enige wijzigingen. Op schermfoto’s van de nieuwe functies zijn twee opvallende veranderingen in het ontwerp van iOS 27 te zien.

Apple accidentally revealed redesigned orange indicators and a new battery icon in iOS 27. pic.twitter.com/DVvZKoEBEz — Beta Profiles (@BetaProfiles) May 19, 2026

Kleine aanpassingen in het ontwerp

Apple voert twee opvallende veranderingen door bij het ontwerp van iOS 27. Voor het eerst in jaren past Apple de symbolen in het Dynamic Island aan. Het gaat om een subtiele wijziging, want de stippen krijgen in iOS 27 een vervaagd ontwerp. Nu zijn die stippen iets kleiner en is de kwaliteit een stuk scherper. Daar brengt iOS 27 verandering in, want dan krijgt het symbool meer het effect van een echte lamp. Dit geldt voor zowel de oranje als groene stipjes, die aangeven dat de camera of microfoon wordt gebruikt.

Daarnaast past Apple het symbool van de batterij aan op de iPhone. Apple heeft dit icoon de laatste jaren regelmatig veranderd en dat is in iOS 27 opnieuw het geval. Op de eerste beelden van iOS 27 is te zien dat het symbool iets breder en langer wordt. Het percentage van de accu is niet zichtbaar op de schermafbeelding, maar het is de verwachting dat gebruikers deze functie zelf weer kunnen inschakelen. Dat is in iOS 26 en eerder ook het geval.

Meer over iOS 27

Apple heeft twee kleine aanpassingen in het ontwerp van iOS 27 onthuld, maar daar blijft het naar verluidt niet bij. Volgens geruchten werkt Apple aan veranderingen voor Liquid Glass. De doorzichtige en glazen effecten van iOS 26 zien we ook dit jaar terug op de iPhone, maar gebruikers krijgen wel meer mogelijkheden bij het installeren van de transparantie. Op die manier moet het besturingssysteem voor alle gebruikers goed afleesbaar blijven.

Andere functies van iOS 27 die Apple al heeft onthuld zijn geautomatiseerde onderteling bij video's, een speciale weergave van de Accessibility Reader en een verbeterde werking van hoortoestellen op de iPhone. We hoeven niet lang te wachten op het definitieve ontwerp van iOS 27, want Apple presenteert de update volgende maand al.