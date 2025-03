iOS 19 krijgt een compleet nieuw ontwerp (dat er zo uitziet)

Volgens geruchten krijgt iOS 19 een compleet nieuw ontwerp, waarvan nu de eerste beelden zijn gelekt. Zo ziet het besturingssysteem eruit!

iOS 19

Er komen dit jaar grote veranderingen naar de iPhone! In 2025 is iOS 19 de belangrijkste software-update voor de iPhone, waarbij we volgens geruchten een compleet nieuw ontwerp zien. Apple werkt aan een nieuwe interface voor iOS, dat de grootste verandering in jaren zou betekenen. De laatste keer dan Apple het design heeft aangepast was in 2013, toen iOS 7 werd uitgebracht.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman voert Apple grote aanpassingen door in het design van iOS 19. Op 9 juni onthult Apple het nieuwe ontwerp van iOS 19 officieel, want die dag begint de WWDC 2025. Het is de verwachting dat iOS 19 veel elementen van visionOS overneemt, het besturingssysteem waarop de Apple Vision Pro draait. Op YouTube is nu een video gedeeld, die een eerste beeld schetst van dit nieuwe design:

Nieuw design bij iOS 19

De belangrijkste veranderingen in het ontwerp van iOS 19 zijn de transparante kaders, die we terugzien bij apps, buttons, toetsenborden en nog veel meer onderdelen. Deze features zijn in iOS 18 nog niet doorzichtig, maar vanaf iOS 19 is dat wel het geval. Daarnaast zijn de hoeken van deze onderdelen afgeronder dan we nu in iOS 18 zien. Soortgelijke elementen zijn terug te vinden in visionOS, waar kaders eveneens een glazen achtergrond lijken te hebben.

Apple’s nieuwe Uitnodigingen-app heeft al een ontwerp met afgeronde hoeken en transparante kaders, maar dit ontwerp komt met iOS 19 naar vrijwel alle andere applicaties. In de video benoemt Jon Prosser dat Apple vermoedelijk niet kiest voor ronde symbolen bij de apps op het Beginscherm. In visionOS is dat wel het geval, maar de kans lijkt groot dat Apple bij iOS vasthoudt aan de huidige vierkante icoontjes.

Dit is nog (lang) niet alles

Vrijwel alle standaard-apps op je iPhone krijgen met iOS 19 dus een nieuw ontwerp. Volgens Mark Gurman komt de video van Prosser nog niet in de buurt van de nieuwe interface, want Apple is volgens hem veel meer van plan. Het design dat in de video wordt getoond is volgens Gurman gebaseerd op oudere afbeeldingen en vage beschrijvingen. De belangrijkste nieuwe features ontbreken nog in de video.

Er zijn dus al grote veranderingen zichtbaar in de video, maar dat is pas het begin. Hoe het nieuwe ontwerp van iOS 19 er wel uitziet weten we pas in juni, als Apple het besturingssysteem officieel presenteert. Dan zien we ook welke veranderingen er naar iPadOS en macOS komen. Bij deze besturingssystemen worden eveneens elementen van visionOS geïntegreerd. Wil je weten wanneer Apple iOS 19 presenteert? Lees dan hier meer over de WWDC 2025!