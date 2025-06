CarPlay wordt helemaal anders in 2025 (met dit vernieuwde ontwerp) 

Apple heeft een grote update voor CarPlay aangekondigd! CarPlay wordt in 2025 volledig anders, door een nieuw ontwerp. Zo ziet dat eruit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay met iOS 26

Bij de WWDC 2025 heeft Apple de grootste software-updates van 2025 gepresenteerd! Vrijwel alle besturingssystemen krijgen dit jaar een nieuwe interface, zo zien iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS er voor het eerst hetzelfde uit. Apple heeft met dit nieuwe design meer eenheid gecreëerd tussen de verschillende softwareversies. Dat geldt ook voor CarPlay, want Apple heeft een nieuw ontwerp voor het besturingssysteem aangekondigd.

Met de komst van iOS 26 krijgt ook CarPlay een nieuw ontwerp. De zijbalk van het besturingssysteem krijgt de elementen van Liquid Glass, die we ook terugzien in iOS 26 en de andere softwareversies. Deze balk is transparant en heeft afgeronde hoeken. Dat geldt ook voor de widgets, die met iOS 26 voor het eerst beschikbaar zijn in CarPlay. Applicaties kun je eveneens transparant maken. Zo kun je het besturingssysteem meer naar je persoonlijke voorkeur inrichten. Benieuwd naar de nieuwe versie van CarPlay? Die ziet er zo uit:

Meer nieuwe functies

Het nieuwe ontwerp met widgets zijn niet de enige veranderingen die dit jaar naar CarPlay komen. Apple heeft nieuwe functies aangekondigd, die vanaf iOS 26 beschikbaar zijn bij CarPlay. Binnenkomende gesprekken krijgen een compactere weergave, zodat de routebeschrijving zichtbaar blijft in beeld. Reageren op berichten gaat ook gemakkelijker, want je kunt in CarPlay snelle reacties in de vorm van emoji plaatsen op berichten.

De Berichten-app voor CarPlay krijgt nog een handige feature in iOS 26, omdat je voor het eerst gesprekken kunt vastzetten. Zo is het mogelijk om de belangrijkste of meestgebruikte chats vast te pinnen, zodat je ze snel hebt gevonden. Alle applicaties nemen het nieuwe ontwerp van CarPlay over. Dat betekent dat je na het installeren van iOS 26 meer transparante kaders en glazen elementen kunt verwachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Widgets en live activiteiten

Nog een belangrijke verandering in het ontwerp van CarPlay is de introductie van widgets en live activiteiten. Je kunt straks eindelijk widgets toevoegen, zodat je sneller toegang krijgt tot bepaalde applicaties of functies. Denk hierbij aan de Agenda-, Woning- en Kaarten-app. Welke widgets je toevoegt en waar je deze plaatst kun je zelf bepalen. Op die manier krijg je veel meer vrijheid bij het indelen van CarPlay.

Met live activiteiten weergeeft CarPlay gebeurtenissen, die op dat moment plaatsvinden. Zo volg je de score van een sportwedstrijd live, zie je actuele vluchtinformatie of wordt een lopende timer in beeld gebracht. Dat gebeurt naast je bestaande widgets, om te voorkomen dat belangrijke informatie verdwijnt bij live activiteiten. Het ontwerp van live activiteiten op de iPhone en iPad zien we ook terug in CarPlay.

Release van iOS 26

Het is opvallend dat Apple de eerste generatie van CarPlay voorziet van een nieuw ontwerp, omdat het bedrijf nog niet zo lang geleden CarPlay Ultra aankondigde. Dat is de geavanceerdere versie van CarPlay, die vrijwel alle schermen van een wagen overneemt. Zo kun je ook de radio, temperatuurregeling en gegevens van de auto zien en bedienen in CarPlay Ultra. De nieuwe generatie van CarPlay krijgt hetzelfde design als de huidige versie, maar de interface kan per automerk verschillen.

Het nieuwe ontwerp en alle nieuwe functies komen later dit jaar naar alle wagens met CarPlay. Apple brengt iOS 26 waarschijnlijk uit in september, als de iPhone 17-serie is gepresenteerd. Om de vernieuwde versie van CarPlay te gebruiken moet je iPhone eerst worden bijgewerkt naar iOS 26. Helaas krijgen niet alle toestellen ondersteuning voor de volgende softwareversie. Wil je weten of jouw iPhone werkt met de grootste software-update in jaren? Lees dan hier welke iPhones iOS 26 krijgen!