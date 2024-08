Online veiling: Steve Jobs and the Apple Computer Revolution

Bij RR Auction vindt momenteel een online veiling plaats met verschillende Apple en Steve Jobs verzamelobjecten. Sla je slag!

Online veiling Apple en Steve Jobs verzamelobjecten

De veiling bevat onder meer een Apple-1 Computer, een 4GB originele iPhone, Apple-1 Polaroids van Steve Jobs, de legendarische bomberjack van Jobs en meer. We zetten een aantal items voor je op een rij!

Apple-1 Computer

De online veiling bevat onder meer een functionele Apple-1 computer, afkomstig van voormalig Apple medewerker Dana Redington. De computer werd aan Redington geschonken door Jobs en Wozniak. Apple-1 expert Corey Cohen restaureerde de computer. Er wordt nu bijna $ 100.000 geboden en de Apple-1 zal naar verwachting voor meer dan $ 300.000 worden verkocht.

Originele polaroids

Verschillende originele Polaroids die Steve Jobs gebruikte toen hij de Apple-1 aan Paul Terrell presenteerde, zijn ook te koop via de online veiling. Terrell bestelde de Apple-1 machines om ze te verkopen in The Byte Shop. De verwachting is dat de foto’s voor meer dan $ 30.000 verkocht gaan worden.

iPhone 4 GB (1e generatie)

Er is ook een originele iPhone van 4 GB te koop, in originele staat en nog in de originele doos. Originele iPhones worden verkocht voor meer dan $ 50.000 en de zeldzame 4 GB-modellen zijn eerder al verkocht voor meer dan $ 190.000. RR Auction verwacht dat de deze GB iPhone voor meer dan $ 80.000 zal worden verkocht.

Steve Jobs ‘Middle Finger to IBM’ Leather Bomber Jacket

Ook de bomberjack die Steve Jobs droeg op een iconische foto uit 1983 wordt geveild op de online veiling. Het jack is bekend omdat Jobs op de foto zijn middelvinger opsteekt naar een IBM-bord in New York City. Het jack kan voor wel $ 75.000 verkocht worden.

Apple iPad: First Generation Prototype

Zeldzaam prototype uit circa 2009 van de eerste generatie Apple iPad. Op deze iPad start het SwitchBoard-hulpprogramma, een intern Apple startprogramma voor diagnose- en debugging-programma’s die bij de ontwikkeling worden gebruikt. Deze iPad kan wel voor $ 20.000 verkocht worden op deze online veiling.

Online veiling met nog veel meer items

Je kunt op de online veiling van RR Auction nog heel veel meer items vinden, van gamecomputers, tot kleding en allerlei hardware. Prijzen voor de goedkoopste items beginnen ongeveer bij $ 100. De veiling ‘Steve Jobs and the Apple Computer Revolution’ eindigt op 22 augustus.