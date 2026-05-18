Let op: deze gevaarlijke vorm van online oplichting gaat nú veel rond

Piet-Jan Lentjes
18 mei 2026, 9:12
2 min leestijd
Zie je op social media een aanbieding met 70 of 80 procent korting? Pas dan op, want deze vorm van online oplichting gaat momenteel veel rond.

Zie je op Facebook of Instagram ineens een advertentie met een bizar hoge korting? Dan is het slim om even goed na te denken voordat je klikt. De politie waarschuwt namelijk voor nepwebwinkels die reclame maken met aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.

Zo gaan criminelen te werk

Het trucje is simpel. Oplichters maken een website die heel erg lijkt op die van een bekende winkel. Daarna zetten ze meerdere advertenties op Facebook en Instagram met enorme kortingen. Denk aan schoenen, jassen of andere spullen die normaal best prijzig zijn. Je klikt dan op de aanbieding en komt vervolgens op een professioneel ogende site. Alleen als je daar iets gaat bestellen krijg je het nooit thuisgestuurd.

Volgens de politie zijn er sinds juni 2025 al 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. Bij 273 daarvan werd reclame gemaakt via Facebook en Instagram. Dat is dus meer dan de helft van de onderzochte nepwebshops.

Voorkom dat je de dupe wordt

Wil je toch online iets kopen? Ga dan liever zelf naar de officiële website van de winkel, in plaats van op de advertentie te klikken. Zo voorkom je dat je de dupe wordt van deze vorm van online oplichting.

Meta doet er weinig tegen

Meta zegt dat gebruikers verdachte advertenties kunnen melden. Maar volgens de politie is dat vaak al te laat. Als zo’n advertentie duizenden keren voorbij komt, klikt er altijd wel iemand op. Zie je dus een deal die té mooi lijkt? Dan is dat waarschijnlijk ook zo!

Deze functie maakt alle nieuwe iPhones beter dan Samsung (en zo werkt die)

