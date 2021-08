Online Apple Store heeft een compleet nieuw design

Even heerste er paniek in Apple-land, want plots ging de Apple Store offline. Normaliter betekent dat dat er nieuwe producten komen, maar deze keer is het anders dan anders. Apple heeft de complete online Apple Store vernieuwd.

De nieuwe online Apple Store

De online Apple-winkel heeft nu een toegewijde tab in de zwarte balk bovenin op de website gekregen. Kies je daar voor ‘Store’, dan ga je naar de compleet vernieuwde winkel.

Qua vormgeving doet deze een beetje denken aan de App Store op de Mac, iPhone en iPad. Er zijn ‘kaartjes’ met artikelen over producten of bijzondere acties (net als de verhalen over apps in de App Store). Bovenaan op de site vind je de belangrijkste producten van Apple, zoals de iPhone, iPad, Mac of Apple Watch.

Kies je één van deze hoofdcategorieën, dan ga je naar een beknopte subpagina met alle modellen. Tik je op zo’n model, dan open je de productpagina van het gekozen apparaat. Al met al is het veel duidelijker geworden dan voorheen.

Zo was het design vroeger

Bij een redesign van een website vraag je je meestal af: hoe zag het er daarvoor uit? Voorheen kon je de aankooppagina’s in de online Apple Store alleen vinden vanuit de productcategorieën op de website. Deze opties zijn er overigens nog steeds.

Eerst kon je dus alleen naar iPhone navigeren en daar bijvoorbeeld een iPhone 12 kiezen. Je belandt dan op een beschrijvende pagina. Wil je het apparaat kopen, dan heb je rechtsboven een blauwe knop ‘Koop’. Zo kom je bij de productpagina in de shop. In feite was dus de complete website van Apple ‘de shop’, maar dat maakte hem niet bepaald gebruiksvriendelijk. Nu er weer een toegewijde shoppagina is, is het veel logischer opgebouwd.

Overigens zijn we eigenlijk weer terug bij af. Een paar jaar geleden was er op de Apple-website ook al een duidelijke scheiding tussen het online store-gedeelte en de productpagina’s. Waarom Apple dat toen heeft veranderd, is niet duidelijk.

