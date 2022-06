Dit zijn de meest ongeloofwaardige iPhone 14-geruchten (tot nu toe)

De iPhone-geruchtenmolen draait op volle toeren. Het nieuwe model moet nog gepresenteerd worden, maar lang niet alle berichten zijn even betrouwbaar. Dit zijn de meest ongeloofwaardige iPhone 14-geruchten tot dusver.

Geloof niet alle iPhone 14-geruchten

September kruipt steeds dichterbij en voor Apple-liefhebbers betekent dat maar één ding: nieuwe iPhones. Als ceo Tim Cook het podium opstapt om de nieuwe modellen aan te kondigen, zitten daar voor Apple-volgers zelden verrassingen bij.

In aanloop naar de presentatie lekt (bijna) alle informatie immers vroegtijdig uit via geruchten. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de iPhone 13 mini geen opvolger krijgt, de iPhone 14 Pro’s een nieuw ontwerp hebben en de camera flink onder handen wordt genomen.

Maar, houd altijd een slag om de arm. Er zijn namelijk genoeg geruchten over de iPhone 14 die weinig geloofwaardig overkomen. Een overzicht.

1. ProMotion voor alle iPhones

Afgelopen januari claimde bank Haitong International Securities dat alle iPhone 14-modellen een zogeheten ProMotion-scherm krijgen. Zo’n display ververst zijn pixels 120 keer per seconde, in plaats van de gebruikelijke 60 keer. Het resultaat: animaties rollen veel soepeler over het scherm.

Inmiddels is dit bericht flink afgezwakt door andere tipgevers. Het lijkt er nu op dat slechts de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een ProMotion-scherm krijgen. De ‘gewone’ modellen houden het dus op een ververssnelheid van 60 Hz.

2. Nieuwe kleur: paars

In welke kleuren is de iPhone 14 straks beschikbaar? Volgens een schimmig gerucht uit China (via AppleTrack) kun je straks onder meer voor paars kiezen. In april deelde een Weibo-account, een Chinees sociaal medium, details over de vermeende kleuropties van de iPhone 14.

Volgens deze bron zijn de iPhone 14 en iPhone 14 Max in het blauw, rood, zwart, wit en paars verkrijgbaar. Ga je voor een Pro-model, dan kun je kiezen uit grafiet, goud, zilver en paars.

Het gerucht werd breed opgepakt in de media, maar de originele bron verwijderde haar/zijn bericht al snel. Er valt dus weinig over de betrouwbaarheid te zeggen.

3. Een titanium-behuizing

Analisten van bank JP Morgan Chase voorspelden vorig jaar al dat de iPhone 14 Pro (Max) een behuizing van titanium krijgt. Dat zou een interessante wending zijn, aangezien tot nog alleen de Apple Watch Series 6 met dit materiaal is uitgerust.

Andere tipgevers hebben zich tot nog toe niet aan dit gerucht durven wagen, dus neem de claim met een flinke korrel zout.

4. De simkaart verdwijnt

Apple ziet geen toekomst in fysieke simkaarten. Volgens bronnen van website MacRumors gaat het bedrijf de komende jaren overstappen op eSim. Deze elektronische simkaart vervangt de fysieke simkaart en zorgt er bijvoorbeeld voor dat je gemakkelijker (digitaal) van kaartje kunt wisselen.

Het is echter nog maar de vraag of de iPhone 14-reeks al volledig op eSim overstapt, aangezien deze optie nog lang niet in alle landen ondersteund wordt. Een mogelijke optie is dat je straks kunt kiezen voor een iPhone 14 met een ‘gewoon’ simkaartslot, of een eSim. Het zou ook nog kunnen dat Apple de invoering van eSim met een jaar uitstelt.

5. Vaarwel Lightning, hallo usb-c

De iPhone moet afscheid nemen van de vertrouwde Lightning-aansluiting, maar de vraag is wanneer. De Europese Commissie heeft onlangs immers besloten dat elektronische apparaten in de toekomst naar de veel breder gedragen usb-c-standaard moeten overstappen.

Apple heeft nog even de tijd, want de wet gaat in de herfst van 2024 in. 2022 komt daarom waarschijnlijk te vroeg, maar mogelijk stapt de iPhone 15 over op usb-c.

6. Face ID verstopt zich

We horen al jaren geruchten dat de Face ID-sensoren naar achter het scherm verhuizen. Het praktisch voordeel hiervan is dat de schermnotch kan verdwijnen, want de gezichtsherkenning zit achter het display.

Helaas lijkt deze innovatie te vroeg voor de iPhone 14 te komen. Volgens betrouwbare bronnen krijgen de Pro-versies namelijk zelfs twee gaatjes in het scherm: een pilvormige en een rondje. Face ID gaat dus hoogstwaarschijnlijk nergens heen. De ‘gewone’ iPhone 14 krijgt de oude en vertrouwde notch.

Vooruitblikken

Deze ongeloofwaardige iPhone 14-geruchten zitten er dus waarschijnlijk naast. Gelukkig is er ook betrouwbare informatie beschikbaar. In onderstaand overzicht zetten we de belangrijkste en geloofwaardige iPhone 14-geruchten op een rij.

