Bizar: OnePlus kondigt kloon van Apple Watch aan

OnePlus heeft deze week de Nord Watch aangekondigd, en hij komt ons wel erg bekend voor: het is namelijk een bijna exacte kloon van de Apple Watch. Wij zetten de grootste gelijkenissen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord Watch

Voordat we uberhaupt naar het design van de OnePlus Nord Watch kijken, zien we op papier al gelijkenissen met de Apple Watch. Zo heeft het horloge een 1,78-inch scherm met een resolutie van 368 x 448 pixels. De Apple Watch SE (44mm) heeft … een 1,78-inch scherm met een resolutie van 368 x 448 pixels. Interessant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook heeft de Nord Watch een hartslagsensor, bloedzuurstofmeter, ondersteuning voor slaaptracking, en is hij bestendig tegen stof en water. Net als de Apple Watch SE dus, maar gezien dit typische smartwatch-specificaties zijn, zien we dat gedeelte door de vingers.

Design: Apple Watch-kloon

Waar de gelijkenissen wel iets té extreem worden, is op het gebied van design. Het vierkante afgeronde ontwerp van de Apple Watch is namelijk bijna één-op-één gekopieerd, compleet met een afgebogen scherm, kenmerkend scrolwieltje en de donkere glanzende afwerking van de stalen Apple Watch – maar dan van zink.

En dat is alleen nog de buitenkant. Werpen we een blik op de software, dan zijn de gelijkenissen misschien nog wel groter. De Infograaf-wijzerplaat die we sinds de Apple Watch Series 4 kennen? Die zit ook op de OnePlus Nord Watch. Het ontwerp van het hoofdmenu? Ook gekopieerd. Het notificatiecentrum? Je raadt het al. OnePlus heeft het besturingssysteem voor dit horloge naar eigen zeggen zelf ontworpen, maar het is duidelijk dat Apple onbewust een aardig handje heeft geholpen.

OnePlus Nord Watch: alleen in India?

Voorlopig wordt de OnePlus Nord Watch alleen verkocht in India, voor een bijzonder aantrekkelijke prijs van omgerekend 85 dollar. Iets zegt ons dat de introductie van de Nord Watch in de westerse markt voor enig protest van Apple kan zorgen, maar dat is een gevalletje afwachten.

Meer opmerkelijk nieuws direct in je mailbox ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief: