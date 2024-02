OnePlus 12 vs iPhone 15 Pro Max: dit zijn de grootste verschillen

In dit artikel lees je hoe de nieuwste high-end smartphone OnePlus 12 zich verhoudt tot de Apple iPhone 15 Pro Max. Dit zijn de verschillen!

OnePlus 12 vs iPhone 15 Pro Max

Als het op gewicht aankomt, maakt het echt niet uit of je de OnePlus 12 of de iPhone 15 Pro Max kiest. Laatstgenoemde is namelijk precies 1 gram zwaarder en dat is natuurlijk verwaarloosbaar. De OnePlus 12 is wel iets langer en iets dikker dan de iPhone 15 Pro Max, maar de verschillen zijn klein. Hoe zit het met de andere specificaties? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Een groot en een iets groter scherm

Het scherm van de iPhone 15 Pro Max is met 6,7 inch al behoorlijk groot te noemen. De iets langere OnePlus 12 heeft een wat groter scherm, namelijk 6,82 inch. Hierdoor is ook de screen-to-body ratio bij de OnePlus 12 wat hoger (90,8 procent vs 89,8 procent). Het scherm van de OnePlus heeft met 3168 x 1440 pixels bovendien een hogere resolutie dan de iPhone (2796 x 1290 pixels). Beide toestellen hebben een always-on display.

Aluminium vs titanium

De iPhone 15 Pro Max is de eerste iPhone die een behuizing van titanium heeft. De behuizing van de OnePlus 12 is van aluminium. Titanium is weliswaar zwaarder, maar ook sterker dan aluminium. De iPhone is beschermd tegen stof en water volgens de IP68-certificering (waterdicht tot 6 meter gedurende 30 minuten). De OnePlus blijft steken bij de IP65-certificering en is niet waterdicht wanneer hij wordt ondergedompeld.

Hoofdcamera’s met veel megapixels

Zowel de iPhone 15 Pro Max als de OnePlus 12 zijn voorzien van een hoofdcamera met veel megapixels. De iPhone heeft er 48, de OnePlus zelfs 50. De OnePlus 12 heeft met f/1.6 ook een net iets groter diafragma dan de iPhone 15 Pro Max (f/1.8).

Verder heeft de OnePlus 12 een periscopische lens van 64 MP met een diafragma van f/2.6 en een 3x optische zoom. De periscopische lens van de iPhone 15 Pro Max heeft 12 MP, een diafragma van f/2.8 en een 5x optische zoom. De ultragroothoeklens van de OnePlus heeft 48 MP, die van de iPhone blijft steken op 12 MP.

Een LiDAR scanner vinden we alleen op de iPhone 15 Pro Max. Met deze sensor wordt de afstand tot een object bepaald, waardoor je scherpere portretfoto’s maakt. De OnePlus 12 heeft dan weer een sensor voor lichtkleuridentificatie.

Ook de selfiecamera van de OnePlus 12 heeft meer megapixels dan de iPhone 15 Pro Max (32 MP vs 12 MP). De iPhone heeft met f/1.9 wel een groter diafragma dan de OnePlus (f/2.4).

Sensoren en batterijen

Voor de meeste iPhone-gebruikers is Face ID niet meer weg te denken. Toch zit deze functie niet op de OnePlus 12. Daar zit namelijk een vingerafdruksensor op. Die is optisch en zit onder het scherm weggewerkt.

De iPhone heeft een Li-Ion (Lithium-ion) batterij met een capaciteit van 4441 mAh, de OnePlus heeft een Li-Po (Lithium-polymeer) batterij met een capaciteit van 5400 mAh. De iPhone heeft een batterijduur van zo’n 14 uur, de OnePlus houdt het met ruim 17 uur nog een stukje langer uit. Overigens laadt de batterij van de OnePlus met de juiste adapter een heel stuk sneller op dan die van de iPhone 15 Pro Max.

Opslag en werkgeheugen

Bij de OnePlus 12 heb je de keuze uit de volgende hoeveelheden opslag en werkgeheugen: 256 GB en 12 GB RAM, 512 GB en 16 GB RAM, 1 TB en 16 GB RAM, 1 TB en 24 GB RAM. De keuze bij de iPhone 15 Pro Max is als volgt: 256 GB en 8 GB RAM, 512 GB en 8 GB RAM, 1 TB en 8 GB RAM. Qua opslagruimte is er dus geen verschil, qua werkgeheugen des te meer.

OnePlus 12 vs iPhone 15 Pro Max: conclusie

De OnePlus 12 heeft op veel punten de beste specificaties en is bovendien ook nog goedkoper dan de iPhone 15 Pro Max. Toch wil dat niet per se zeggen dat de OnePlus beter is. Bij de iPhone is de hard- en software namelijk perfect op elkaar afgestemd en dat is eigenlijk bij geen enkele andere smartphone het geval. Dit resulteert in meer snelheid, betere foto’s en een langere batterijduur.

De iPhone 15 Pro Max is al verkrijgbaar sinds september 2023. Het is dan ook wel logisch dat de OnePlus 12, die pas sinds deze maand verkrijgbaar is, betere specificaties heeft. Desondanks is de iPhone met zijn titanium behuizing beter beschermd tegen water en heeft hij een LiDAR scanner en een 5x optische zoom.

Op zoek naar een iPhone 15 Pro Max?

