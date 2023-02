‘Leg die telefoon nou eens weg’ – hoe de iPhone je relatie belast

Volgens een onderzoek is het niet bevorderlijk voor je relatie als je de hele tijd naar je iPhone zit te staren. En niet alleen je relatie – overmatig smartphone-gebruik zet ook vriendschappen onder druk. Dit moet je weten.

Overmatig iPhone-gebruik belast je relatie

Heb je weleens van ‘phubbing’ gehoord? Dit woord werd al in 2012 bedacht door een Engels reclamebureau en is een samensmelting van de Engelse woorden ‘phone’ (telefoon) en ‘snubbing’ (beledigen). Het verwijst naar het ongepaste gebruik van mobiele telefoons in een sociale situatie.

Dit houdt bijvoorbeeld de gewoonte in om bezig te zijn met je iPhone in plaats van met de mensen met wie je op dat moment samen bent. Het moge duidelijk zijn dat dergelijk gedrag door anderen snel als onbeleefd wordt ervaren. Anderen beoordelen het namelijk snel als desinteresse of zelfs afwijzing.

Onderzoek bevestigt: te veel iPhone belast je relatie

Nu klinkt dat in principe al vrij logisch, maar nu is er eindelijk een wetenschappelijk onderzoek dat de effecten van ‘phubbing’ heeft onderzocht. En wat blijkt? Volgens het onderzoek kan ‘phubbing’ de kwaliteit van liefdesrelaties negatief beïnvloeden. Ook de algemene tevredenheid in het leven van de betrokkenen kan daardoor afnemen.

De studie werd door Faruk Caner van de Turkse Gazisomanpaşa Universiteit in Tokat uitgevoerd. ‘Het phubbing-fenomeen beïnvloedt de sociale interacties van mensen en is een belangrijke risicofactor voor liefdesrelaties’, aldus de wetenschapper.

Zo zat het onderzoek in elkaar

Voor de studie gebruikte Caner gegevens van in totaal 243 geïnterviewde vrouwen en 65 mannen. De leeftijd van de 308 deelnemers liep van 18 tot 60 jaar, de gemiddelde leeftijd was 31,1 jaar. Met de resultaten van de enquêtes wilde de onderzoeker uitzoeken hoe tevreden mensen zijn in hun liefdesrelaties, mét en zonder phubbing. Daartoe maakte Caner onderscheid tussen de waargenomen romantische relatiekwaliteit, relatietevredenheid en algemene tevredenheid.

De analyse van de gegevens schetste een heel duidelijk (en verwacht) beeld: mensen die door hun partner worden ‘gephubd’, waren minder tevreden over hun relaties. Daarnaast werden relaties met phubbing in het algemeen ook als van mindere kwaliteit ervaren. Een samenvatting van de bevindingen van de studie vind je in het tijdschrift Psychological Reports.

Algemene tevredenheid wordt aangetast

Er staat ook in de analyse dat ‘partnerphubbing’ een significant indirect effect heeft op je algemene tevredenheid in het leven. Dit komt door de slechtere waargenomen kwaliteit van de romantische relatie en de relatietevredenheid.

We hebben dus een duidelijk advies voor je volgende date of voor je relatie in het algemeen. Hetzelfde geldt voor een vriendschap of een relatie met familieleden. Als je de tevredenheid van je relatie niet wilt verstoren, laat dan je iPhone even met rust.

Voortdurend kijken naar je iPhone, Apple Watch of andere technische apparaten is waarschijnlijk ook niet bevorderlijk voor een relatie,. En natuurlijk had je dat ook zonder het onderzoek kunnen bedenken. Maar misschien houd je het vanwege het feit dat het nu wetenschappelijk is bewezen wat consequenter in je achterhoofd.

