macOS Golden Gate (27) ondersteuning: deze Macs kunnen (niet) updaten

Apple heeft macOS Golden Gate (27) aangekondigd! Ben je benieuwd of jouw Mac kan updaten? Deze Macs hebben (geen) ondersteuning voor macOS 27!

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macOS Golden Gate (27)

Apple heeft de belangrijkste softwareversies van 2026 aangekondigd! Op maandag 8 juni 2026 presenteerde Apple grote updates als iOS 27, iPadOS 27 én macOS 27. Laatstgenoemde brengt veel nieuwe functies naar de Mac, maar dat is helaas niet voor alle toestellen het geval. Een aantal Macs heeft geen ondersteuning voor macOS Golden Gate (27) en blijft steken op macOS Tahoe (26). Deze Macs krijgen de update wél:

Heb jij een Mac met een M1-chip of nieuwer? Of een MacBook Neo? In dat geval kun je straks zonder problemen updaten naar macOS Golden Gate (27). Alle Macs met een Intel-chip vallen dit jaar af, voor die toestellen was macOS Tahoe (26) de laatste grote update. Dat is geen verrassing, want Apple kondigde vorig jaar al aan dat macOS Tahoe de laatste versie was met ondersteuning voor Intel-chips.

Siri en Apple Intelligence

Alle Macs met een M1-chip of nieuwer worden veel slimmer, want Apple Intelligence wordt uitgebreid naar meer applicaties in macOS Golden Gate (27). Zo kun je foto’s straks bewerken met behulp van kunstmatige intelligentie, afspraken toevoegen aan je agenda met Apple Intelligence en alle vragen stellen aan de vernieuwde Siri. Apple heeft Siri omgedoopt tot Siri AI en de spraakassistent is veranderd in een complete chatbot.

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Siri AI gebruik je in macOS Golden Gate (27) via Spotlight of de compleet nieuwe applicatie. Het is voor het eerst dat Siri een eigen app krijgt, die op dezelfde manier werkt als bijvoorbeeld ChatGPT. Je voert vragen en opdrachten in, vervolgens komt Siri met een reactie. De nieuwe versie van Siri communiceert natuurlijker en begrijpt je persoonlijke context. Dat is niet alles, want Siri AI kan meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren in verschillende applicaties op je Mac.

Release van macOS 27

Siri AI komt helaas niet naar alle Macs, want de MacBook Neo moet het zonder de verbeterde versie van de spraakassistent doen. Alle andere Macs worden wel uitgebreid met Siri AI. Wil je alle functies van Siri AI gebruiken? Dan heb je een Mac met M3-chip of nieuwer en 12 GB aan werkgeheugen nodig. Bij die toestellen kun je de toon, snelheid en het accent van Siri aanpassen. Op eerdere Macs ontbreekt die functie van Siri AI.

Verder focust Apple met macOS Golden Gate (27) op het verbeteren van de bestaande software. Zo wordt Liquid Glass uitgebreid met een regelaar, waarmee je de transparantie van het besturingssysteem kunt aanpassen. Alle functies komen in september naar je Mac, die maand brengt Apple alle grote software-updates van 2026 uit. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe softwareversies!