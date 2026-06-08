Apple heeft iOS 27 gepresenteerd – benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor het nieuwe besturingssysteem? Deze iPhones zijn geschikt.
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Deze iPhones hebben (géén) ondersteuning voor iOS 27
De WWDC 2026 is begonnen! Dat betekent dat Apple de belangrijkste software-updates van het jaar presenteert. In 2025 verscheen iOS 26, dat voor het eerst verwijst naar het bijbehorende jaartal. Deze keer is het dus iOS 27 dat naar je iPhone komt – mits die nog wordt ondersteund. In dit artikel lees je welke iPhones er dit jaar helaas allemaal afvallen.
Vijf jaar
Gemiddeld ondersteunt Apple vijf jaar lang iPhones met nieuwe iOS-versies. Maar er zijn ook uitzonderingen: voor de iPhone 6S was dat zes jaar, net als voor de iPhone XS (en iPhone XR), totdat Apple in september 2025 de ondersteuning van iOS 26 stopzette. Dit zijn de iPhones die ondersteuning hebben voor iOS 27:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone SE 2020
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 18
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
Dit zijn alle iPhones die later dit jaar kunnen bijwerken naar iOS 27 en dat betekent dat er vergeleken met iOS 26 geen iPhones zijn afgevallen. Let wel op, want dat betekent niet dat deze iPhones automatisch alle nieuwe functies krijgen. Apple Intelligence is niet op alle toestellen beschikbaar en dat geldt dus ook voor de nieuwe AI-functies van iOS 27. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Bekijk hier welke iPhones werken met deze techniek.
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