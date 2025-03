Dit onderdeel van iOS 18 komt voorlopig nog niet naar de EU

Het ziet er naar uit dat iOS 18.4 in de EU Apple Intelligence mogelijk maakt in het Engels, met uitzondering van één onderdeel.

Dit onderdeel van iOS 18 komt niet naar de EU

Toen Apple iOS 18 aankondigde, werd bekend dat sommige functies zoals Apple Intelligence niet beschikbaar zouden zijn in de Europese Unie vanwege regelgeving. iOS 18.4 maakt Apple Intelligence in de EU alsnog mogelijk in het Engels. Toch is er nog steeds één functie die hier desondanks ontbreekt: Synchrone iPhone-weergave oftewel iPhone Mirroring.

Apple heeft maandag de RC (Release Candidate) van iOS 18.4 vrijgegeven aan ontwikkelaars en bètatesters. Deze update is de eerste die niet-Engelse talen toevoegt aan Apple Intelligence. Het is ook de eerste update die AI-functies in het Engels mogelijk maakt in de Europese Unie. iOS 18.4 wordt begin april officieel vrijgegeven voor het grote publiek.

Geen Synchrone iPhone-weergave (iPhone Mirroring)

Het lag op zich voor de hand dat de update naar iOS 18.4 ook het onderdeel Synchrone iPhone-weergave (iPhone Mirroring) mogelijk maakt in de EU. Jammer genoeg is dit toch niet het geval. De functie is ook na de update niet beschikbaar in de meeste Europese landen. iPhone Mirroring is een functie waarmee je draadloos het scherm van je iPhone kunt bekijken en bedienen vanaf je Mac.

Volgens Apple is de functie uitgeschakeld in de EU vanwege onzekerheden in de regelgeving van de Digital Markets Act (DMA). Apple beweert dat de opgelegde instructies van de DMA hen kunnen dwingen om de integriteit van hun producten in gevaar te brengen. En op die manier zouden ze ook gebruikers in gevaar brengen.

Apple zegt niet waarom het Apple Intelligence wel in de Europese Unie lanceert, maar Synchrone iPhone-weergave niet. SharePlay schermdeling, een nieuwe manier om je scherm te delen via FaceTime, is overigens ook niet beschikbaar in de EU.